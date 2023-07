Doze rios chineses ultrapassam nível de alerta após fortes chuvas

Os rios afetados estão situados nas regiões de Jiangsu (leste), Liaoning (nordeste), Guizhou (centro), Jiangxi (centro), Mongólia Interior (norte) e Heilongjiang (nordeste), segundo o ministério.

As chuvas afetaram especialmente partes das regiões entre os rios Yangtsé e Huaihe, localizadas no centro do país, e as áreas entre os rios Amarelo e Huaihe, no norte e nordeste da China.

No início deste mês, pelo menos 15 pessoas morreram devido às chuvas torrenciais registadas na cidade de Chongqing, no centro da China.

As enchentes deixaram dezenas de mortos e mais de um milhão de desabrigados, desde o início do verão, nas províncias de Hunan, Sichuan e Jiangxi e na região autónoma da Mongólia Interior.

As inundações são um fenómeno frequente na China durante a estação das chuvas, que geralmente começa em junho e dura até agosto ou setembro.

Em 2021, as inundações causaram mais de 300 mortos e desaparecidos na China, especialmente na província central de Henan, onde chuvas de intensidade sem precedentes em várias décadas afetaram mais de 13 milhões de pessoas.