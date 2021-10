Drogas, armas, espiões e terrorismo. Desertor expõe os segredos da Coreia do Norte

Durante a sua carreira de 30 anos como militar na Coreia do Norte, Kim Kuk-song conseguiu chegar ao topo das poderosas agências de espionagem.“Eu era o mais vermelho dos vermelhos”, diz Kim, querendo com isto dizer que era um leal funcionário comunista. Mas nem o seu cargo, nem a sua lealdade ao regime garantiam a sua segurança na Coreia do Norte.

A BBC esclarece que não conseguiu corroborar de forma independente todas as declarações de Kim Kuk-song, mas conseguiu verificar a sua identidade e encontrou, sempre que possível, provas que corroboram as suas alegações.

“Fiquei mais do que surpreso, foi um golpe fatal e fiquei chocado”, diz Kim sobre a morte de Song-thaek. “Eu senti imediatamente que a minha vida estava em perigo. Eu sabia que não podia viver mais na Coreia do Norte”, acrescenta.

O terrorismo como uma “ferramenta política”

A execução de Jang Song-thaek – aquele que seria o presumível sucessor de Kim Jong-il – oferece apenas uma pequena amostra da natureza do misterioso regime norte-coreano.Em 2009, altura em que Kim Jong-un se preparava para suceder ao cargo de líder da Coreia do Norte,Kim explica que o assassinato de Jang-yop foi “um presente para demonstrar a lealdade” de Kim Jong-un ao seu grande líder, o pai.

Espiões e um “exército” de hackers

Uma das responsabilidades de Kim na Coreia do Norte consistia em desenvolver estratégias para lidar com a Coreia do Sul. O objetivo era a “subordinação política”, afirma, e isso implicava ter olhos e ouvidos no terreno.afirma.“Houve um caso de um agente norte-coreano que foi enviado e trabalhou no Gabinete Presidencial da Coreia do Sul [Casa Azul]. Isso foi no início dos anos 90. Depois de trabalhar na Casa Azul durante cinco a seis anos, regressou em segurança”, declara.

"Posso dizer que os agentes norte-coreanos estão a desempenhar um papel ativo em várias organizações da sociedade civil, bem como em instituições importantes na Coreia do Sul", revela Kim à BBC.

De acordo com Kim, o anterior líder norte-coreano ordenou a formação de novos funcionários na década de 90 “para se prepararem para uma guerra cibernética”.“A Universidade Moranbong escolheria os alunos mais brilhantes de todo o país e colocava-os durante seis anos em educação especial”, explica."As pessoas dizem que esses agentes estão na China, Rússia e países do sudeste asiático, mas também operam na própria Coreia do Norte. O escritório também protege a comunicação entre espiões norte-coreanos", afirma Kim.

Tráfico de droga e armas

Kim revela ainda à BBC os contornos das duas principais fontes de receita do regime norte-coreano: tráfico de droga e armas.“A produção de droga na Coreia do Norte de Kim Jong-il atingiu o pico durante a marcha árdua”, diz Kim. “Naquela época, o Departamento Operacional ficou sem fundos revolucionários para o Líder Supremo”, acrescenta.Todo o dinheiro resultante do tráfico de droga era então entregue ao Líder Supremo.", explica Kim.A outra fonte de receita é o tráfico de armas ao Médio Oriente e África, à medida que a Coreia do Norte continua a desenvolver a sua tecnologia de armas, apesar de estar sujeita a severas sanções internacionais.De acordo com Kim, Pyongyang vendeu armas e tecnologia para países que travam longas guerras civis. Nos últimos anos, as Nações Unidas acusaram a Coreia do Norte de fornecer armas à Síria, Myanmar, Líbia e Sudão.