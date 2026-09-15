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Drone cai perto de base das Forças Armadas alemãs em Hanôver
A notícia é avançada pelo jornal alemão Bild, que indica que há uma grande operação policial em curso após a descoberta de partes de um drone a leste do lago Steinhude.
(em atualização)
De acordo com o Departamento Estadual de Polícia Criminal, o drone caiu numa área aberta e desabitada, a apenas um quilómetro da base área das Forças Armadas em Wunstorf.
Perto do local fica também o aeródromo militar de Wundstorf.
A informação foi confirmada pelas Forças Armadas alemãs ao jornal Bild.
De acordo com as autoridades alemãs, não há até ao momento indícios de perigo para o público.
A origem do drone é ainda desconhecida.