Drone cai perto de base das Forças Armadas alemãs em Hanôver

(em atualização)





De acordo com o Departamento Estadual de Polícia Criminal, o drone caiu numa área aberta e desabitada, a apenas um quilómetro da base área das Forças Armadas em Wunstorf.





Perto do local fica também o aeródromo militar de Wundstorf.





A informação foi confirmada pelas Forças Armadas alemãs ao jornal Bild.





De acordo com as autoridades alemãs, não há até ao momento indícios de perigo para o público.





A origem do drone é ainda desconhecida.