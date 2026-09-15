Drone cai perto de base das Forças Armadas alemãs em Hanôver

Drone cai perto de base das Forças Armadas alemãs em Hanôver

A notícia é avançada pelo jornal alemão Bild, que indica que há uma grande operação policial em curso após a descoberta de partes de um drone a leste do lago Steinhude.

RTP / Adicionar como fonte informativa

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(em atualização)

De acordo com o Departamento Estadual de Polícia Criminal, o drone caiu numa área aberta e desabitada, a apenas um quilómetro da base área das Forças Armadas em Wunstorf. 

Perto do local fica também o aeródromo militar de Wundstorf. 

A informação foi confirmada pelas Forças Armadas alemãs ao jornal Bild. 

De acordo com as autoridades alemãs, não há até ao momento indícios de perigo para o público. 

A origem do drone é ainda desconhecida. 
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