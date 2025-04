`Drone` gigante utilizado em tentativa de fuga de prisão na Bélgica

A tentativa de fuga aconteceu em 25 de fevereiro, quando alguns moradores da cidade ouviram um forte barulho perto da prisão, localizada a cerca de 35 quilómetros a sul da capital belga.

De acordo com relatos das testemunhas recolhidos pelo canal de televisão RTL, o `drone` -- que seria capaz de levantar 130 quilos - era enorme, pairou sobre o pátio da prisão e estava aparentemente equipado com uma corda e um arnês. Entretanto, a fuga não se concretizou.

As autoridades também encontraram 18,5 gramas de haxixe e um telemóvel no chão da prisão após o incidente, mas não foi estabelecida qualquer ligação formal entre a alegada tentativa de fuga e o envio de drogas para a prisão.

Testemunhas disseram às autoridades que o `drone` estava a ser operado a partir de um automóvel de marca Audi com matrícula francesa. A polícia localizou o veículo na comuna de Laken, em Bruxelas, onde também foi encontrado um Peugeot relacionado com o caso.

Durante uma busca ao apartamento de dois suspeitos, de acordo com documentos judiciais analisados pelo jornal L`Avénir, a polícia encontrou uma estação de carregamento de `drones` e um saco com cordas e arneses, bem como baterias.

Além disso, o `drone` que terá sido utilizado na alegada tentativa de fuga foi encontrado no carro Peugeot. A confirmar-se, esta seria a primeira vez que tal tecnologia seria tentada na Bélgica, onde é relativamente comum o uso de pequenos `drones` para contrabandear drogas, telefones ou armas para as prisões.

De acordo com fontes de investigação, que falaram ao jornal Dernière Heure, a hipótese é que o `drone` tenha sido operado por um albanês que tentava de ajudar na fuga de um compatriota condenado a uma pena longa de prisão.

O principal suspeito de promover a tentativa de fuga está em prisão preventiva e o juiz prolongou a sua detenção por mais um mês enquanto a investigação prossegue, acrescentou o jornal.

Em maio de 2024, as autoridades anunciaram que a prisão de Nivelles seria equipada com um sistema de 418 câmaras instaladas dentro e fora da prisão para detetar a presença humana e objetos que provavelmente seriam trazidos para dentro da prisão, com um orçamento de 3,8 milhões de euros.

Embora o centro de observação ainda não esteja operacional, já foram tomadas algumas medidas, uma vez que o número de lançamentos de pequenos pacotes de catapultas colocados à distância aumentou, disse Dernière Heure.

A porta-voz do serviço prisional, Valérie Callebaut, disse ao jornal que a prisão estabeleceu "uma colaboração" com a empresa SkyDrone para a deteção de `drones`, sem revelar mais detalhes do acordo por "razões óbvias de segurança".