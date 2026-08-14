Drone que entrou em espaço aéreo da Letónia abatido por "caças aliados"



A aeronave foi abatida na região de Balvi, por caças da Missão de Policiamento Aéreo do Báltico da NATO.

A Letónia situa-se a meio caminho entre a Ucrânia e a região de Leninegrado, na Rússia.

Mais de 50 drones abatidos perto da Finlândia

A Ucrânia tem atacado alvos dentro da Rússia, desde portos e refinarias a armazéns comerciais, numa tentativa de aumentar os custos para Moscovo da guerra em grande escala que iniciou em 2022.





Impulsionada pelo apoio europeu, a Ucrânia está a apostar em ataques de longo alcance para infligir danos económicos e sociais cada vez maiores ao adversário.



Ao bombardear refinarias de petróleo, desencadeou uma crise de combustível na Rússia este verão e está agora a atacar armazéns pertencentes ao gigante russo do comércio eletrónico, Wildberries.



Os seus múltiplos ataques à Crimeia, anexada em 2014 por Moscovo, levaram também a uma crise energética na península, declarada este verão em "estado de emergência".



A Rússia, por seu lado, está a intensificar os seus ataques maciços a Kiev e outras regiões da Ucrânia e interrompeu as exportações ucranianas no mar Negro atacando os seus portos e navios, com particular intensidade numa altura em que Moscovo se estará a aproveitar do facto de o `stock` de mísseis intercetores Patriot da Ucrânia se encontrar quase esgotado.



O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, apelou recentemente aos Estados Unidos para que venda à Ucrânia entre 5% e 10% das suas reservas de mísseis Patriot, face à diminuição da quantidade de intercetores de mísseis balísticos no país.





c/ agências

Caças em missão de defesa aérea da NATO abateram umque entrou no espaço aéreo da Letónia, membro da Aliança Atlântica e da União Europeia, na madrugada desta sexta-feira, informaram as Forças Armadas letãs."Caças da NATO abateram com sucesso uma aeronave não tripulada estrangeira que tinha entrado na Letónia", escreveu o Ministério da Defesa da Letónia na rede social X.”, garantiu o porta-voz da Aliança Atlântica.Segundo a agência EFE, o alerta soou cerca das 4h00 (2h00 em Lisboa), levando centenas de peregrinos, reunidos para o maior festival religioso católico do norte da Europa, a procurarem abrigo.e foram determinadas restrições temporárias que vigoraram até às 7h30 (5h30 em Lisboa) para o espaço aéreo e até 15 minutos mais tarde para a zona marítima, de acordo com as autoridades., outro membro da União Europeia e da NATO que também faz fronteira com a Rússia,informaram as suas Forças de Defesa, como medida de precaução contra possíveis drones.Na semana passada, no Aeroporto de Leipzig, na Alemanha, um importante centro logístico para a NATO e para o transporte de equipamento militar e civil para a Ucrânia, foi descoberto um drone que transportava um "artefacto explosivo não identificado", provocando uma interrupção temporária do tráfego aéreo.As autoridades da região de Leninegrado, no noroeste da Rússia, informaram na manhã desta sexta-feira que abateram mais de 50 drones ucranianos durante a noite e que um incêndio tinha deflagrado no porto russo de Ust-Luga, com acesso ao Golfo da Finlândia.Segundo o governador regional Alexander Drozdenko, “todas as consequências do ataque no porto de Ust-Luga foram resolvidas". “Não houve vítimas".O governador da região de Tver, a noroeste de Moscovo, relatou outro ataque durante a noite a um armazém da retalhista online Wildberries, cujosforam alvos de ataques mais de 20 vezes no último mês.Os detritos de "inimigos" danificaram a parede da instalação, mas não houve feridos, disse.A capital russa, Moscovo, que alberga outra grande refinaria de petróleo, abateu durante a noite mais de uma dezena de drones que se dirigiam para a cidade, disse o presidente da câmara, Sergei Sobyanin, no Telegram, na sexta-feira.