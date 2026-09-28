Drone russo atinge posto fronteiriço junto à Polónia

Um drone russo com propulsor a jato atingiu esta segunda-feira uma aldeia na Ucrânia perto da fronteira com a Polónia, provocando danos num posto fronteiriço, anunciaram as autoridades locais ucranianas.

"A aldeia de Starovoitove, perto da fronteira com a Polónia, foi atingida (...). O impacto da explosão danificou o edifício do posto de controlo situado à entrada do terminal", escreveu o governador interino da região de Volhynia, Roman Romaniuk, na rede social Telegram.

Desde o início da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022, os incidentes com drones, mísseis, aviões e helicópteros russos perto ou dentro do espaço aéreo polaco têm sido frequentes.

A Polónia, país vizinho da Ucrânia e membro da União Europeia e da NATO, serve como principal via de trânsito da ajuda militar e humanitária ocidental a Kiev.