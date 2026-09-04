Drone russo atinge sede das secretas ucranianas em Kiev

"Infelizmente, um drone russo atingiu o edifício central dos SBU", anunciou Volodymyr Zelensky no Telegram, afirmando que o aparelho "visava diretamente o gabinete do chefe" dos serviços de informações.

Nas imagens divulgadas nas redes sociais vê-se fumo a sair por duas janelas e chamas no interior do edifício, bem como várias janelas com vidros partidos devido ao impacto do drone.

O chefe de Estado ucraniano disse que falou com o líder dos SBU, Oleksandr Poklad, a quem incumbiu de "responder aos russos de forma adequada, contundente e, na medida do possível, simétrica".