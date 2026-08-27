Drone russo cai junto à Embaixada de Portugal em Kiev

A informação foi avançada pelo Ministério português dos Negócios Estrangeiros, na rede social X, que revelou que “todos os elementos” da representação diplomática de Portugal “estão bem”.





Condenamos com veemência o ataque ocorrido hoje em Kyiv, com a queda de um drone a cerca de 300 metros da Embaixada de Portugal, provocando uma forte explosão e danos em edifícios próximos.



Todos os elementos da nossa representação diplomática estão bem. O incidente, que ocorre… — Negócios Estrangeiros PT (@nestrangeiro_pt) August 27, 2026







Duas pessoas ficaram feridas nos arredores da capital depois de ataques aéreos terem danificado armazéns e casas particulares.



O Ministério russo da Defesa disse que Moscovo atacou siderurgias em Kryvyi Rih e Zaporizhia, uma refinaria de petróleo na região de Poltava, centros logísticos em torno de Kiev e três portos na região de Odessa.





c/agências

"O incidente demonstra uma vez mais a brutalidade da agressão russa contra a Ucrânia e os riscos desta guerra para a população civil", frisa a publicação., Kiev, e outras cidades com mísseis e drones na madrugada desta quinta-feira, avançaram as autoridades, visando armazéns, portos e instalações industriais e de energia num ataque que durou horas e se prolongou pela manhã.Os residentes de Kiev dirigiam-se para o trabalho sob o estrondo das defesas aéreas que disparavam contra drones a jato que atacavam a cidade em várias vagas, após uma barragem noturna que incluiu um número não especificado de mísseis balísticos e 258 drones."Durante a noite, a Rússia realizou um ataque maciço contra a Ucrânia, visando portos, silos de cereais, energia, indústria e outras infraestruturas com mísseis balísticos e hipersónicos e drones de combate", disse o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Andrii Sybiha, no dia X.Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas num ataque à hora do almoço a um centro comercial em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, disse o governador regional Oleh Syniehubov.Na região central de Poltava, os ataques aéreos atingiram instalações industriais e uma central elétrica, deixando sete localidades sem luz, disse o governador regional.Outras três pessoas ficaram feridas na cidade de Zaporizhia, no sul do país, após ataques a uma unidade de produção não especificada, segundo o chefe regional Ivan Fedorov.Num ataque que durou horas na região sul de Odessa, as infraestruturas, uma instituição de ensino e um edifício de vários andares foram danificados, disseram as autoridades.Três pessoas ficaram feridas.