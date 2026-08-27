Mundo
Guerra na Ucrânia
Drone russo cai junto à Embaixada de Portugal em Kiev
Um drone russo caiu a cerca de 300 metros da Embaixada de Portugal na capital ucraniana. Foi registada uma forte explosão que provocou danos nos edifícios mais próximos.
A informação foi avançada pelo Ministério português dos Negócios Estrangeiros, na rede social X, que revelou que “todos os elementos” da representação diplomática de Portugal “estão bem”.
Condenamos com veemência o ataque ocorrido hoje em Kyiv, com a queda de um drone a cerca de 300 metros da Embaixada de Portugal, provocando uma forte explosão e danos em edifícios próximos.— Negócios Estrangeiros PT (@nestrangeiro_pt) August 27, 2026
Todos os elementos da nossa representação diplomática estão bem. O incidente, que ocorre…
A Rússia bombardeou a capital ucraniana, Kiev, e outras cidades com mísseis e drones na madrugada desta quinta-feira, avançaram as autoridades, visando armazéns, portos e instalações industriais e de energia num ataque que durou horas e se prolongou pela manhã.
Em Kiev, os destroços caíram em pelo menos dois distritos, danificando uma escola e partindo janelas de um centro de saúde, disse o presidente da câmara, Vitali Klitschko.
Duas pessoas ficaram feridas nos arredores da capital depois de ataques aéreos terem danificado armazéns e casas particulares.
Os residentes de Kiev dirigiam-se para o trabalho sob o estrondo das defesas aéreas que disparavam contra drones a jato que atacavam a cidade em várias vagas, após uma barragem noturna que incluiu um número não especificado de mísseis balísticos e 258 drones.
"Durante a noite, a Rússia realizou um ataque maciço contra a Ucrânia, visando portos, silos de cereais, energia, indústria e outras infraestruturas com mísseis balísticos e hipersónicos e drones de combate", disse o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Andrii Sybiha, no dia X.
A Rússia intensificou a sua guerra aérea contra a Ucrânia nos últimos meses, bombardeando as suas cidades com um número crescente de mísseis balísticos e drones a jato, no meio de uma grave escassez de defesas aéreas.
Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas num ataque à hora do almoço a um centro comercial em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, disse o governador regional Oleh Syniehubov.
Na região central de Poltava, os ataques aéreos atingiram instalações industriais e uma central elétrica, deixando sete localidades sem luz, disse o governador regional.
Na cidade natal de Zelensky, Kryvyi Rih, um importante centro siderúrgico e mineiro, três pessoas ficaram feridas após um ataque com mísseis a uma instalação industrial, informou o governador Oleksandr Hanzha.
Outras três pessoas ficaram feridas na cidade de Zaporizhia, no sul do país, após ataques a uma unidade de produção não especificada, segundo o chefe regional Ivan Fedorov.
Num ataque que durou horas na região sul de Odessa, as infraestruturas, uma instituição de ensino e um edifício de vários andares foram danificados, disseram as autoridades.
Três pessoas ficaram feridas.
O Ministério russo da Defesa disse que Moscovo atacou siderurgias em Kryvyi Rih e Zaporizhia, uma refinaria de petróleo na região de Poltava, centros logísticos em torno de Kiev e três portos na região de Odessa.
c/agências