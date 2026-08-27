Drone russo cai junto à Embaixada de Portugal em Kiev

Drone russo cai junto à Embaixada de Portugal em Kiev

Um drone russo caiu a cerca de 300 metros da Embaixada de Portugal na capital ucraniana. Foi registada uma forte explosão que provocou danos nos edifícios mais próximos.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Gleb Garanich - Reuters

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A informação foi avançada pelo Ministério português dos Negócios Estrangeiros, na rede social X, que revelou que “todos os elementos” da representação diplomática de Portugal “estão bem”.


"O incidente demonstra uma vez mais a brutalidade da agressão russa contra a Ucrânia e os riscos desta guerra para a população civil", frisa a publicação.

A Rússia bombardeou a capital ucraniana, Kiev, e outras cidades com mísseis e drones na madrugada desta quinta-feira, avançaram as autoridades, visando armazéns, portos e instalações industriais e de energia num ataque que durou horas e se prolongou pela manhã.

Em Kiev, os destroços caíram em pelo menos dois distritos, danificando uma escola e partindo janelas de um centro de saúde, disse o presidente da câmara, Vitali Klitschko.

Duas pessoas ficaram feridas nos arredores da capital depois de ataques aéreos terem danificado armazéns e casas particulares.

Os residentes de Kiev dirigiam-se para o trabalho sob o estrondo das defesas aéreas que disparavam contra drones a jato que atacavam a cidade em várias vagas, após uma barragem noturna que incluiu um número não especificado de mísseis balísticos e 258 drones.

"Durante a noite, a Rússia realizou um ataque maciço contra a Ucrânia, visando portos, silos de cereais, energia, indústria e outras infraestruturas com mísseis balísticos e hipersónicos e drones de combate", disse o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Andrii Sybiha, no dia X.

A Rússia intensificou a sua guerra aérea contra a Ucrânia nos últimos meses, bombardeando as suas cidades com um número crescente de mísseis balísticos e drones a jato, no meio de uma grave escassez de defesas aéreas.

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas num ataque à hora do almoço a um centro comercial em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, disse o governador regional Oleh Syniehubov.

Na região central de Poltava, os ataques aéreos atingiram instalações industriais e uma central elétrica, deixando sete localidades sem luz, disse o governador regional.

Na cidade natal de Zelensky, Kryvyi Rih, um importante centro siderúrgico e mineiro, três pessoas ficaram feridas após um ataque com mísseis a uma instalação industrial, informou o governador Oleksandr Hanzha.

Outras três pessoas ficaram feridas na cidade de Zaporizhia, no sul do país, após ataques a uma unidade de produção não especificada, segundo o chefe regional Ivan Fedorov.

Num ataque que durou horas na região sul de Odessa, as infraestruturas, uma instituição de ensino e um edifício de vários andares foram danificados, disseram as autoridades.

Três pessoas ficaram feridas.

O Ministério russo da Defesa disse que Moscovo atacou siderurgias em Kryvyi Rih e Zaporizhia, uma refinaria de petróleo na região de Poltava, centros logísticos em torno de Kiev e três portos na região de Odessa.

c/agências 
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