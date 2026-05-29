Mundo
Guerra na Ucrânia
Drone russo cai sobre um edifício de habitação na Roménia e faz 2 feridos
Um drone russo caiu esta sexta-feira sobre um edifício de habitação em Galati, na Roménia, perto da fronteira com a Ucrânia. Um incidente grave, do qual resultou dois feridos e a evacuação de mais de 70 pessoas do prédio, de 10 andares, que ficou a arder.
Este drone fazia parte de uma vaga de ataques que a Rússia estava a lançar sobre Infraestruturas ucranianas próxima da Romenia.
A NATO já reagiu e afirmou que reforçará as suas defesas contra todas as ameaças, incluindo drones: "Condenamos a imprudência da Rússia, e a NATO continuará a reforçar as suas defesas contra todas as ameaças, incluindo drones", disse um porta-voz da NATO numa publicação na rede social X.
A presidente da Comissão Europeia já veio dizer que a federação russa cruzou mais uma linha e afirma que vão ser aplicadas mais sanções.
O governo de Bucareste já classificou um incidente grave, fala numa violação internacional e do espaço aéreo romeno e de uma escalada por parte da Rússia, a um país que pertence à NATO.
A presidente da Comissão Europeia já veio dizer que a federação russa cruzou mais uma linha e afirma que vão ser aplicadas mais sanções.