Drone russo cai sobre um edifício de habitação na Roménia e faz 2 feridos

Guilherme de Sousa – RTP Antena 1

O governo de Bucareste já classificou um incidente grave, fala numa violação internacional e do espaço aéreo romeno e de uma escalada por parte da Rússia, a um país que pertence à NATO.





Este drone fazia parte de uma vaga de ataques que a Rússia estava a lançar sobre Infraestruturas ucranianas próxima da Romenia.A NATO já reagiu e afirmou que reforçará as suas defesas contra todas as ameaças, incluindo drones: "Condenamos a imprudência da Rússia, e a NATO continuará a reforçar as suas defesas contra todas as ameaças, incluindo drones", disse um porta-voz da NATO numa publicação na rede social X.A presidente da Comissão Europeia já veio dizer que a federação russa cruzou mais uma linha e afirma que vão ser aplicadas mais sanções.