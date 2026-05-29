Drone russo atinge Roménia. UE acusa Rússia de ter "cruzado uma nova linha"

O incidente, perto da fronteira com a Ucrânia, deixou vários civis feridos "em território da União Europeia", disse Ursula von der Leyen expressando total solidariedade à Roménia.

Através de uma mensagem difundida nas redes sociais, a presidente da Comissão Europeia alertou que a União Europeia vai continuar a aumentar a pressão sobre a Rússia, referindo-se à preparação do vigésimo primeiro pacote de sanções contra Moscovo.A NATO afirmou que reforçará as suas defesas contra todas as ameaças, incluindo drones.



A condenação de Von der Leyen ocorreu poucas horas depois de um drone ter atingido um prédio de apartamentos em Galati, uma cidade no leste da Roménia, perto da fronteira com a Ucrânia, na última madrugada, provocando uma explosão seguida de um incêndio.

O Ministério da Defesa de Bucareste indicou que o aparelho aéreo não tripulado (drone) foi detetado pelos radares na mesma altura em que ataques russos com drones contra alvos civis e infraestruturais na Ucrânia foram intensificados perto da fronteira fluvial com a Roménia.

Entretanto, a presidente da Moldova, Maia Sandu, condenou a queda do drone na vizinha Roménia, classificando o incidente como "grave" e sublinhando o perigo que a Rússia representa "para todos".

Em Paris, o Ministério dos Negócios Estrangeiros francês emitiu uma nota em que condenou o "ato irresponsável" da Rússia. A França manda também chamar o embaixador russo em Paris.

O incidente em território romeno ocorreu dias depois de um drone ucraniano ter entrado no espaço aéreo da Estónia e depois de drones russos terem levado a Letónia e a Lituânia a emitir alertas sobre possíveis incursões nos respetivos territórios.

Na terça-feira, a presidente da Comissão Europeia reuniu-se com os Presidentes da Estónia, Letónia e Lituânia.

Na ocasião, Von der Leyen alertou que os alertas devido a incursões de drones fazem parte de uma estratégia deliberada da Rússia para desestabilizar as sociedades democráticas da Europa.

c/Lusa