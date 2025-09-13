Drones ucranianos provocam incêndio em refinaria na região russa de Bashkiria

Segundo o governador da região, não há mortos nem feridos resultantes do ataque à refinaria da petrolífera Bashneft.

Também houve o ataque de um segundo drone mas foi abatido.

De acordo com fontes ucranianas, os ataques com drones já neutralizaram quase um quinto do potencial de produção de petróleo e derivados da Rússia.

As defesas aéreas da Rússia abateram esta noite 42 drones sobre sete regiões russas, incluindo na anexada península da Crimeia.

Ainda na guerra da Rússia na Ucrânia, o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia garantiu hoje que está controlada a situação em Kupiansk, na região de Kharkiv, e nos seus arredores.

A Ucrânia disse ainda que tem sob controlo o gasoduto que a Rússia utilizava para transportar militares para Kupiansk.

Ainda segundo a Ucrânia, as suas forças de defesa retomaram hoje o controlo da aldeia de Filiya, na região de Dnipropetrovsk.

A Rússia invadiu a Ucrânia a 24 de fevereiro de 2022. A guerra já causou dezenas de milhares de mortos de ambos os lados.

O Kremlin reconheceu pela primeira vez na sexta-feira que as conversações de paz com a Ucrânia estão paralisadas.