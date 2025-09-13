Drones ucranianos provocam incêndio em refinaria na região russa de Bashkiria
Um ataque com um drone da Ucrânia provocou este sábado um incêndio numa refinaria na região russa de Bashkiria, a mais de mil quilómetros a leste de Moscovo.
Segundo o governador da região, não há mortos nem feridos resultantes do ataque à refinaria da petrolífera Bashneft.
Também houve o ataque de um segundo drone mas foi abatido.
De acordo com fontes ucranianas, os ataques com drones já neutralizaram quase um quinto do potencial de produção de petróleo e derivados da Rússia.
As defesas aéreas da Rússia abateram esta noite 42 drones sobre sete regiões russas, incluindo na anexada península da Crimeia.
Ainda na guerra da Rússia na Ucrânia, o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia garantiu hoje que está controlada a situação em Kupiansk, na região de Kharkiv, e nos seus arredores.
A Ucrânia disse ainda que tem sob controlo o gasoduto que a Rússia utilizava para transportar militares para Kupiansk.
Ainda segundo a Ucrânia, as suas forças de defesa retomaram hoje o controlo da aldeia de Filiya, na região de Dnipropetrovsk.
A Rússia invadiu a Ucrânia a 24 de fevereiro de 2022. A guerra já causou dezenas de milhares de mortos de ambos os lados.
O Kremlin reconheceu pela primeira vez na sexta-feira que as conversações de paz com a Ucrânia estão paralisadas.