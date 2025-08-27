Duas crianças mortas e várias feridas em tiroteio nos EUA

Num comunicado, o hospital pediátrico Children’s Minnesota relatou que cinco crianças foram internadas para tratamento. Thomas Wyatt, diretor do serviço de urgência do hospital Hennepin Healthcare, o maior do Estado, indicou a admissão hospitatal de 11 feridos do ataque armado à escola, nove dos quais crianças com idades entre os 6 e os 14 anos.



Escolas alvo de ataques





Começam a ser recorrentes os tiroteios nas escolas norte-americanas, o que tem gerado constantes debates sobre a legislação do uso de armas e a segurança escolar. Só este ano já ocorreram mais de 140 incidentes do género, de acordo com a Base de Dados de Tiroteios nas Escolas do Ensino Básico e Secundário nos EUA.

Este foi o mais recente de uma série de ataques armados fatais na cidade em menos de 24 horas: na terça-feira à tarde, uma pessoa morreu e outras seis ficaram feridas num tiroteio, em frente a uma escola secundária em Minneapolis; horas depois, duas pessoas morreram em dois outros tiroteios na cidade.







C/agências

O ataque aconteceu no momento em que os alunos assistiam a uma cerimónia na igreja da Escola Católica Annunciation, no Estado norte-americano do Minesota.Pouco depois, as autoridades encontraram o autor dos disparos morto no interior da igreja. Decorrem já investigações para apurar eventuais motivos ou ligações à escola., declarou o comandante da polícia Brian O’Hara, em conferência de imprensa, salientando que uma prancha de madeira foi colocada a barrar a passagem por algumas das portas laterais.Segundo Brian O’Hara,Minneapolis registou um aumento significativo de homicídios nos anos seguintes ao assassinato de George Floyd pela polícia, em 2020, o que provocou protestos em todo o país, distúrbios civis e falta de pessoal no departamento de polícia da cidade., disse o presidente da Câmara de Minneapolis, Jacob Frey, na conferência de imprensa.Datada de 1923, a escola, que leciona do jardim-de-infância até ao oitavo ano, tinha uma missa para todos os alunos, numa cerimónia de início das aulas.