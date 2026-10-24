Duas explosões ouvidas em Riade após alerta da Proteção Civil

Duas explosões ouvidas em Riade após alerta da Proteção Civil

Esta madrugada, foram ouvidas duas explosões em Riade, capital da Arábia Saudita, reino que continua a ser alvo de ataques por parte dos rebeldes Huthis do Iémen, um grupo apoiado pelo Irão.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Reuters

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A coaligão militar no Iémen liderada pela Arábia Saudita comunicou na madrugada deste sábado que as suas forças conseguiram intercetar um míssil balístico que se dirigia a Riade, a capital saudita, e que foi atribuído à insurgência houthi.

"A defesa aérea interceptou e destruiu um míssil balístico disparado pela milícia houthi terrorista em direção a Riade", informou o porta-voz da coligação através das redes sociais.

De acordo com a agência de notícias France-Presse, a Proteção Civil saudita informou que foi acionado um sistema de alerta precoce para avisar os moradores de Riade de uma possível ameaça.

A Arábia Saudita tem registado múltiplos ataques aos seus aeroportos e instalações petrolíferas lançados pelos Huthis, após o recomeço dos combates entre os rebeldes e as forças do governo do Iémen, apoiadas por Riade, após uma trégua de quatro anos. 

Um drone foi também intercetado e abatido na Província Oriental, tinha informado o porta-voz, pouco antes.

Desde o início do mês que os Huthis, apoiados pelo Irão, intensificaram os ataques contra a Arábia Saudita. Um deles, em 10 de outubro, atingiu o aeroporto internacional de Riade, e causou pelo menos 12 mortos e 309 feridos, tornando-se o ataque mais mortífero no reino em anos.

Os Huthis negaram, por diversas vezes, as acusações de Riade de que teriam lançado drones e mísseis contra a Arábia Saudita, o maior produtor mundial de petróleo.

C/Lusa

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