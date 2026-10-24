Duas explosões ouvidas em Riade após alerta da Proteção Civil
Esta madrugada, foram ouvidas duas explosões em Riade, capital da Arábia Saudita, reino que continua a ser alvo de ataques por parte dos rebeldes Huthis do Iémen, um grupo apoiado pelo Irão.
A coaligão militar no Iémen liderada pela Arábia Saudita comunicou na madrugada deste sábado que as suas forças conseguiram intercetar um míssil balístico que se dirigia a Riade, a capital saudita, e que foi atribuído à insurgência houthi.
"A defesa aérea interceptou e destruiu um míssil balístico disparado pela milícia houthi terrorista em direção a Riade", informou o porta-voz da coligação através das redes sociais.
De acordo com a agência de notícias France-Presse, a Proteção Civil saudita informou que foi acionado um sistema de alerta precoce para avisar os moradores de Riade de uma possível ameaça.
A Arábia Saudita tem registado múltiplos ataques aos seus aeroportos e instalações petrolíferas lançados pelos Huthis, após o recomeço dos combates entre os rebeldes e as forças do governo do Iémen, apoiadas por Riade, após uma trégua de quatro anos.
Um drone foi também intercetado e abatido na Província Oriental, tinha informado o porta-voz, pouco antes.
Desde o início do mês que os Huthis, apoiados pelo Irão, intensificaram os ataques contra a Arábia Saudita. Um deles, em 10 de outubro, atingiu o aeroporto internacional de Riade, e causou pelo menos 12 mortos e 309 feridos, tornando-se o ataque mais mortífero no reino em anos.
Os Huthis negaram, por diversas vezes, as acusações de Riade de que teriam lançado drones e mísseis contra a Arábia Saudita, o maior produtor mundial de petróleo.
C/Lusa