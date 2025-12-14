Duas pessoas morreram e oito ficaram feridas em tiroteio na Universidade de Brown

Os meios de comunicação social norte-americanos adiantam que os estudantes presentes no campus foram alertados para a presença de um "atirador ativo" e incentivados a permanecerem escondidos até ordem em contrário.





"O atirador ainda não foi detido. Há um cordão de segurança na área alargada da Universidade de Brown". Mais de 400 polícias foram mobilizados.





As autoridades recomendaram ainda aos habitantes do campus para permanecerem das habitações e que evitem circular na área onde foi instalado o cordão de segurança.





Nenhuma arma foi recuperada pelas autoridades até ao momento.









O tiroteio ocorreu no segundo dia de exames nacionais perto do edifício Barus & Holley, um complexo de sete andares onde funciona a Escola de Engenharia e o departamento de Física.





Segundo o site da universidade privada, o edifício conta com mais de 100 laboratórios, dezenas de salas de aula e escritórios.





A Brown é uma instituição privada com cerca de 7.300 alunos de graduação e mais de três mil alunos de pós-graduação, sendo que no sábado decorria o segundo dia de exames finais do semestre de outono.





A Universidade de Brown, fundada em 1764, é uma das mais antigas instituições de Ensino Superior nos EUA, pertencendo à chamada Ivy League, uma elite de oito universidades privadas reconhecidas por serem muito seletivas na escolha dos seus estudantes.





Tiroteios em massa são recorrentes

Com mais armas de fogo em circulação do que pessoas, os Estados Unidos têm a maior taxa de mortes por armas de fogo entre os países desenvolvidos.





Os tiroteios em massa são um flagelo recorrente que os sucessivos governos não conseguiram conter até agora, uma vez que muitos americanos continuam profundamente empenhados no direito de possuir armas, garantido pela Constituição.





O Gun Violence Archive, que define os tiroteios em massa como qualquer incidente em que quatro ou mais vítimas foram baleadas, contabilizou 389 este ano nos EUA, incluindo pelo menos seis tiroteios em escolas.





Em 2024, mais de 16 mil pessoas, sem contar com os suicídios, foram mortas por armas de fogo, de acordo com o Gun Violence Archive, nos mais de 500 tiroteios em massa.

A história recente dos Estados Unidos é marcada por tiroteios em massa, sem que nenhum lugar da vida quotidiana pareça estar a salvo, dos locais de trabalho às igrejas, dos supermercados às discotecas, das ruas aos transportes públicos.





De entre todos estes massacres, os que são cometidos nas escolas ou que têm como alvo as crianças deixam uma marca particularmente forte na memória coletiva.





O massacre numa escola mais mortífero da história dos EUA ocorreu em abril de 2007: um estudante com problemas mentais matou 32 pessoas no campus da Universidade Virginia Tech, em Blacksburg, antes de tirar a própria vida.





c/ agências

