Duplo de Khashoggi passeou por Istambul depois de o jornalista ser assassinado

Imagens divulgadas pela CNN, a partir da investigação turca à morte de Jamal Khashoggi, mostram um duplo com as roupas do jornalista vestidas, com barba falsa e óculos, a sair do consulado no dia em que Khashoggi aí foi assassinado.



Identificado como Mustafa al-Madani, o homem que aparece em imagens de câmaras de vigilância da cidade de Istambul faz parte da equipa enviada até à cidade turca para matar o jornalista, o qual se deslocou ao consulado para conseguir documentos para o seu casamento.



Depois do desaparecimento de Khashoggi a 2 de outubro, a Arábia Saudita alegou que o jornalista saiu do consulado pouco depois de ter entrado. Durante muito tempo o Governo saudita negou estar envolvido no caso, até à última sexta-feira, quando um comunicado saudita afirmou que Khashoggi morreu após uma cena de pancadaria.



O ministro saudita dos Negócios Estrangeiros, Adel al-Jubeir, descreveu a morte de Jamal Khashoggi à Fox News como um “assassínio” e um “erro tremendo”, declarando que não sabe onde se encontra o corpo do jornalista.



“Estamos determinados a descortinar esta história. Estamos determinados a encontrar todos os factos. E estamos determinados a punir aqueles que foram responsáveis por este assassínio”.



De acordo com fontes turcas, Madani, de 57 anos, foi usado como um engodo para se assemelhar a Khashoggi.