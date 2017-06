Duque de Edimburgo internado "por precaução"

RTP 21 Jun, 2017, 11:38 / atualizado em 21 Jun, 2017, 11:41 | Mundo

O marido da Rainha de Inglaterra falha assim a tradicional sessão de abertura do Parlamento, na sequência das últimas eleições legislativas no Reino Unido.



“O duque de Edimburgo foi internado no Hospital Rei Eduardo VII em Londres, na noite passada, como medida de precaução, para tratamento de uma infeção decorrente de uma condição pré-existente”, explicou um porta-voz do Palácio de Buckingham.



Segundo a mesma fonte, Filipe, de 96 anos, “está bem-disposto e desapontado por faltar à Abertura de Estado do Parlamento e à [corrida de cavalos] Royal Ascot”.



Carlos, o príncipe de Gales, acompanhou Isabel II à sessão parlamentar.



Recorde-se que o duque de Edimburgo havia anunciado em maio a intenção de se retirar da vida pública.