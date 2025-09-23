Duquesa de York afastada de ONG após divulgação de mensagem a "amigo" Epstein

A ONG britânica Julia`s House, que gere lares de idosos para crianças com doenças terminais, declarou num comunicado divulgado hoje pelos meios de comunicação britânicos que seria "inapropriado" que Ferguson continuasse como patrona da organização "após as informações partilhadas este fim de semana sobre a correspondência da Duquesa de York com Jeffrey Epstein".

"Informámos a Duquesa de York sobre esta decisão e agradecemos o seu apoio anterior", disse a Julia`s House, a primeira organização a tomar uma posição sobre as revelações.

Mais tarde, outras instituições de solidariedade britânicas, como a Natasha Allergy Research Foundation, a Prevent Breast Cancer, a Teenage Cancer Trust e a Children`s Literacy Charity, juntaram-se à lista e anunciaram que também retiraram a Duquesa dos respetivos conselhos.

Os tabloides britânicos The Sun e Mail on Sunday revelaram no passado fim de semana que a ex-mulher do príncipe André pediu desculpa a Epstein em abril de 2011 por o ter ligado à pedofilia numa entrevista um mês antes ao Evening Standard, na qual manifestou arrependimento por ter aceite dinheiro dele.

"Sei que se sente terrivelmente desiludido comigo pelo que lhe foi dito ou lido, e devo humildemente pedir-lhe desculpa e ao seu coração por isso. Sempre foi um amigo fiel, generoso e supremo para mim e para a minha família", terá dito a duquesa a Epstein, segundo o The Sun e o Mail on Sunday.

"Como sabe, não disse absolutamente a palavra com P --- pedófilo --- sobre si, mas entendo que foi noticiado que eu a disse", continua o e-mail.

A Duquesa de York explicou ainda no e-mail a Epstein que seguiu o conselho daqueles que lhe disseram para não comunicar com o bilionário para não lhe causar mais problemas a ele ou ao Príncipe André, que também está envolvido em escândalos sexuais.

Da mesma forma, afirmou que concedeu a entrevista ao Evening Standard com o objetivo de agir rapidamente para proteger a sua carreira na filantropia e como autora de livros infantis.

Questionada pelo Evening Standard sobre as 15 mil libras (17.206 euros) que tinha aceite de Epstein para cobrir as suas dívidas, Ferguson disse: "Abomino a pedofilia e qualquer abuso sexual de crianças, e sei que foi um erro de julgamento gigantesco da minha parte. Quando puder, devolverei o dinheiro e nunca mais terei nada a ver com Jeffrey Epstein."

Após a publicação do e-mail, um porta-voz da duquesa disse que esta o enviou para "desfazer" uma ameaça que Epstein tinha feito de a processar por difamação em relação à entrevista do Evening Standard.

Os e-mails entre o bilionário e a duquesa foram trocados depois de este ter sido libertado de uma prisão na Florida, em julho de 2009, após cumprir 13 meses de uma pena de 18 meses por solicitar a prostituição de raparigas de apenas 14 anos.

Epstein foi encontrado morto por suicídio em 2019 na sua cela, enquanto aguardava julgamento por tráfico sexual de crianças.