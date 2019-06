Partilhar o artigo Duterte no Japão. "Eu era gay antes de curar-me" Imprimir o artigo Duterte no Japão. "Eu era gay antes de curar-me" Enviar por email o artigo Duterte no Japão. "Eu era gay antes de curar-me" Aumentar a fonte do artigo Duterte no Japão. "Eu era gay antes de curar-me" Diminuir a fonte do artigo Duterte no Japão. "Eu era gay antes de curar-me" Ouvir o artigo Duterte no Japão. "Eu era gay antes de curar-me"

Tópicos:

Filipinas, Japão, Presidente, Rodrigo Duterte, Visita,