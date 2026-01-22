É altura de reafirmarmos a unidade e a firmeza da Europa diz PM

"Eu creio que é a altura de reafirmarmos a unidade e a firmeza da Europa na defesa dos princípios da soberania, da integralidade territorial dos seus Estados, de, privilegiando a nossa relação transatlântica com os Estados Unidos da América, de sermos intransigentes nesse domínio", declarou o chefe de Governo, na chegada à reunião extraordinária do Conselho Europeu, em Bruxelas.

Falando numa "reunião informal muito importante, numa altura crucial do ponto de vista político, do ponto de vista económico, do ponto de vista da segurança coletiva", Luís Montenegro adiantou que, "uma lição que se pode tirar" das atuais tensões, entretanto atenuadas, "é que quando a Europa está firme e unida os seus pontos de vista podem ser salvaguardados".