É falsa a foto que mostra Marcelo a beijar a mão do presidente angolano

Alegação: "o ditador comunista africano insultou os portugueses e o palhaço de Belém ainda lhe beija a mão"

Desde domingo, 16 de novembro, circula uma alegada fotografia do presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, a beijar a mão do homólogo angolano, João Lourenço, alegadamente durante a recente visita do chefe de Estado português a Angola por ocasião do 50.º aniversário da independência daquele país lusófono africano.

A origem não é clara, mas a dita foto já tem milhares de visualizações, `gostos`, comentários e partilhas no X (antigo Twitter), em publicações críticas (exemplos: https://archive.ph/0pFQ3, https://archive.ph/FZmqX e https://archive.ph/j7eFu), embora algumas contas se questionem se será uma foto real ou manipulada por Inteligência Artificial (IA).

"Com este pateta nunca se sabe se é AI ou é mesmo verdade. A fronteira entre o ridículo e a realidade é muito estreita", escreve uma das contas (https://archive.ph/MTUyw), enquanto outra insiste na dúvida: "Isto é inteligência artificial certo? O Marcelo não foi à Angola beijar a mão do homem pois não?" (https://archive.ph/RhXwx)

O tema chegou também à blogosfera, onde se escreve que "o ditador comunista africano insultou os portugueses e o palhaço de Belém ainda lhe beija a mão" (https://archive.ph/l7ghA), e já ao início da tarde de hoje começou a circular um vídeo gerado pelo Grok, o motor de IA do X, a partir da mesma imagem, esse claramente falso: https://archive.ph/Kuu1b.

Factos: é uma imagem falsa gerada por IA a partir de uma fotografia de arquivo

Alguns utilizadores recorreram ao mesmo Grok para tentar verificar a imagem (exemplos: https://archive.ph/ib9UP e https://archive.ph/Z1HQ3), tendo obtido a "confirmação" de que se trata de uma foto verdadeira.

"Sim, a foto é real e retrata Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, beijando a mão de João Lourenço, presidente de Angola, num gesto de cortesia durante encontro oficial. Esse tipo de saudação, embora tradicional em contextos formais, gerou críticas por aparentar subserviência em relações bilaterais. Não há indícios de manipulação na imagem", afirmou este motor de IA do X em pelo menos duas respostas semelhantes (https://archive.ph/fFC1s e https://archive.ph/Dl7c3).

Mas uma verificação de factos da Lusa Verifica demonstra que o Grok está errado e que a imagem não é real. Uma série de pesquisas reversas através do Google Lens ou do Google Fact Check Explorer permite perceber que alegada foto não pode ser encontrada em páginas oficiais ou órgãos de comunicação social, dado que existe apenas nas redes sociais desde o último domingo.

Outro indicador importante é a existência de outras fotografias com o mesmo enquadramento, mas sem o dito beija-mão. Trata-se de fotografias captadas pelo fotógrafo João Relvas, da agência Lusa, durante outra visita oficial do chefe de Estado português a Angola, em março de 2019.

Numa das fotos, com um enquadramento semelhante à que circula, é possível observar os dois chefes de Estado a cumprimentar-se frente ao Palácio Presidencial angolano (https://archive.ph/gHxsN), e noutra o momento em que João Lourenço cede a passagem ao presidente português (https://archive.ph/AOPKk).

Comparando estas duas fotografias da Lusa com a imagem que circula nas redes facilmente se percebe que há elementos que não existem na realidade, como o candeeiro na parede exterior entre as duas arcadas (sobre as costas de Marcelo Rebelo de Sousa), ou a janela atrás do presidente angolano (à direita na imagem).

As fotos da Lusa desta e de outras visitas (exemplo: https://archive.ph/g0gw9) permitem perceber que o espaço entre as arcadas é ocupado pela base de um dos dois mastros instalados naquela fachada, não existindo ali qualquer candeeiro.

O mesmo pode ser constatado na galeria de fotos da Presidência da República Portuguesa sobre aquela visita de 2019: https://archive.ph/mr6mT, nomeadamente nestas duas fotografias onde aquele pormenor fica claro, bem como a inexistência da segunda janela sob as arcadas: https://archive.ph/gkB6m e https://archive.ph/EVhu1.

Se restassem dúvidas, os vídeos daquela cerimónia também não registam qualquer beija-mão do presidente português (exemplo: https://archive.ph/Yu1RI).

Avaliação Lusa Verifica: Falso

É falso que o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, se tenha vergado para beijar as mãos do presidente angolano, João Lourenço, na recente visita a Angola ou na visita realizada em 2019. A alegada fotografia que circula nas redes sociais foi gerada por IA a partir da adulteração de uma foto de arquivo da visita oficial realizada em março de 2019.