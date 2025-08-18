É falso que a AP tenha gravado a conversa de duas crianças palestinianas numa prisão israelita

+++ Alegação: "a Associated Press gravou vozes de crianças em prisões das IDF" +++

Circula nas redes sociais um vídeo alegadamente filmado pela agência norte americana Associated Press (AP) numa prisão das IDF, as Forças de Defesa de Israel, no qual se ouve uma conversa entre duas crianças detidas. Só no X/Twitter, esta publicação conta já com mais de três mil partilhas e mais de 71 mil visualizações: https://archive.ph/Ol6KR.

O vídeo começa com imagens da pivô norte-americana Rachel Maddow, da estação MSNBC, a dar conta, de forma emocionada, de uma alegada notícia de última hora da AP sobre o "envio de bebés e outras crianças de tenra idade" para o que se depreendem ser prisões ou centros de detenção.

Essas imagens são intercaladas com outras do que parece ser um pátio de uma prisão tapado por um gradeamento metálico, onde se ouve o diálogo de duas crianças árabes aparentemente detidas nas celas cujas janelas também surgem nesse vídeo.

Nesse diálogo, uma das crianças expressa a saudação `Eid Mubarak`, típica das épocas festivas islâmicas do Eid al-Fitr e do Eid al-Adha, e pede à outra que responda com o `Takbir`, a expressão de exaltação ou celebração que em árabe corresponde à frase `Allahu Akbar`, ou seja, "Deus é o maior".

+++ Factos: o vídeo da MSNBC é de 2018 e não tem relação com a Palestina e as outras imagens são de uma prisão em Bagdade, Iraque +++

Uma das formas de verificar este tipo de histórias é proceder à pesquisa reversa de alguns fotogramas do vídeo através do Google Lens ou de outros motores que permitam este tipo de pesquisas, como o TinEye ou Yandex. Para isso é preciso isolar cada `frame`, o que pode ser feito com capturas de ecrã ou através de ferramentas dedicadas, como a extensão InVID.

Essas pesquisas reversas revelam em poucos segundos que as imagens da MSNBC são de junho de 2018 e dizem respeito a um momento mais emocional da jornalista e pivô Rachel Maddow, mas relativo a uma investigação da AP sobre a detenção de crianças na fronteira sul dos Estados Unidos da América, como conta aqui a própria agência: https://archive.ph/FjmDK.

Pesquisas sucessivas sobre as restantes imagens do que parece ser uma prisão permitem também perceber que aquela versão das imagens terá tido origem e amplificação em três contas pró-Palestina no TikTok, onde somam mais de 700 mil visualizações: https://archive.ph/j66PN, https://archive.ph/AdSH0 e https://archive.ph/I188D.

Mas permitem também encontrar vídeos semelhantes mais antigos, sobretudo partilhados em contas turcas (exemplo: https://archive.ph/jCoLr) ou russas, e chegar a versões do início de junho sem qualquer relação com a Palestina: a LUSA Verifica conseguiu identificar dois vídeos semelhantes datados de 6 de junho, gravados no mesmo local e com o mesmo áudio, mas atribuídos a uma prisão de mulheres em Bagdade, no Iraque.

Um deles, o que serviu de base à narrativa que circula nas redes, explica tratar-se do "9.º Eid al-Adha em #Rusafa" e foi partilhado por uma conta turca no X que regularmente publica conteúdos solidários com as mulheres e crianças ainda detidas naquela prisão iraquiana: https://archive.ph/N34om.

No outro, semelhante mas gravado de um ângulo ligeiramente diferente, partilhado por uma ativista do Cazaquistão, também surge claramente a indicação de que se trata de "crianças presas na Prisão de Rusafa": https://archive.ph/WwFCQ. A Lusa Verifica tentou obter mais informação junto destas contas, mas não obteve respostas.

Pesquisas posteriores confirmam essa localização (confirmada no Google Maps: https://maps.app.goo.gl/QaFBhX78eTbJeXdw6), nomeadamente a Prisão de Rusafa 6B, onde estão detidas algumas centenas de mulheres condenadas por ligações ao Estado Islâmico (ISIS), incluindo as crianças que entretanto nasceram na prisão e ainda não foram entregues às famílias de vários países, como a Federação Russa, a Turquia e até da União Europeia (https://archive.ph/SP1SJ, https://archive.ph/0mXw9 e https://archive.ph/q4sn2).

Apesar de este vídeo ser uma manipulação, é inegável que Israel tem detido centenas de menores e criança israelitas ao longo dos anos, uma prática intensificada desde o ataque terrorista de 07 de Outubro e da subsequente invasão da Faixa de Gaza por parte das IDF: https://archive.ph/yjOa6 e https://archive.ph/CbI9w.

+++ Avaliação Lusa Verifica: Falso +++

A detenção e posterior prisão de menores palestinos por parte das forças policiais e militares israelitas é uma realidade na Palestina, mas é falso que a AP tenha gravado a conversa de duas dessas crianças atualmente encarceradas numa prisão israelita.

O vídeo que circula em contas pró-Palestina é uma montagem de imagens de 2018 sobre a detenção de menores na fronteira dos EUA com o México com um vídeo gravado numa prisão iraquiana onde estão detidas mulheres acusadas de ligações ao Estado Islâmico.