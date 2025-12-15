É falso que islâmicos de Sydney festejaram o atentado na praia de Bondi com fogo de artifício

+++ Alegação: "islâmicos festejam o ataque na Austrália com fogo de artifício" +++

Entre a torrente de vídeos do ataque armado a uma festa judaica na praia de Bondi, em Sydney, na Austrália, ocorrido no domingo, circulam imagens de alegados festejos da comunidade muçulmana.

Contas nacionais e internacionais afirmam que o vídeo mostra "festejos feitos por muçulmanos em Sydney depois do atentado terrorista islâmico que assassinou 10 pessoas" na praia de Bondi (https://archive.ph/HvlSW e https://archive.ph/hNdjg).

Uma das principais disseminadoras dessa informação foi a conta polaca Visegrád24, na rede social X, antigo Twitter, que durante horas manteve publicado o vídeo com a indicação de que "há relatos de islamitas a lançar fogo de artifício em Sydney para celebrar o ataque terrorista contra a celebração do Hanukkah na praia de Bondi." (https://archive.ph/nPgto)

Apesar dessa publicação ter sido apagada posteriormente, várias contas igualmente conhecidas por disseminarem desinformação reproduziram a mesma alegação em publicações que já têm ou ultrapassam um milhão de visualizações: https://archive.ph/2Mg96 e https://archive.ph/YGOzk (exemplos).

Já na madrugada desta segunda-feira, o líder do Chega partilhou o mesmo vídeo em várias redes sociais, com a legenda "islâmicos festejam o ataque na Austrália com fogo de artifício" e as frases "Continuem a deixá-los entrar à vontade na Europa e depois não se queixem!" (https://archive.ph/FYygk, https://archive.ph/Rf4Yw e https://archive.ph/8Ho8X) e "Uma vergonha! uma vergonha! uma vergonha!" (https://archive.ph/EInm6), publicações que somam mais de 700 mil visualizações.

+++ Factos: vídeo partilhado nas redes é de uma festa de Natal de um clube rotário da cidade +++

Pesquisas reversas e por palavras chave permitiram identificar os primeiros rumores a partir das 21h locais (10h em Lisboa), com relatos de "fogos de artifício comemorativos a serem lançados em Bankstown", uma cidade nos subúrbios de Sydney: https://archive.ph/hMwdy.

Posteriormente, outra conta entretanto colocada em modo privado fez várias partilhas de um vídeo das alegadas celebrações, uma das quais somou mais de 500 mil visualizações: https://archive.ph/VFOca e https://archive.ph/YIz2q.

Algumas destas publicações receberam de imediato vários comentários e propostas de notas da comunidade no X alertando para o facto de um fogo de artifício de 15 minutos não parecer espontâneo (https://archive.ph/pJMPs) e notando que a ferramenta da Inteligência Artificial da pesquisa da Google apontava para uma festa de Natal agendada para domingo, cujo programa incluía o lançamento de fogo de artifício: https://archive.ph/bSsB5.

De facto, a página da cidade de Canterbury Bankstown anunciava para o final da tarde de dia 14 a iniciativa `Carols by Candlelight` (Canções de Natal à Luz das Velas), evento promovido há 57 anos pelo Rotary Club de Padstow, um dos bairros da cidade, que culminaria com "um espetacular espetáculo de fogo de artifício" (https://archive.ph/aOZyo), informação também disponível na agenda do clube: https://archive.ph/QktQd.

A Lusa Verifica ainda não obteve resposta do clube rotário, mas comparou os 12 segundos do vídeo das alegadas celebrações islâmicas com um dos vídeos do fogo de artifício da festa de Natal no local no Parque Playford, em Padstow, a mais de 20 quilómetros de Bondi, e constatou que as imagens correspondem a um excerto desse espectáculo natalício, nomeadamente aos fogos lançados a partir dos 1:33 minutos deste vídeo partilhado no TikTok: https://archive.ph/eFx5d.

+++ Avaliação Lusa Verifica: Falso +++

É falso que membros da comunidade muçulmana de Sydney, na Austrália, lançaram fogo de artifício para comemorar o ataque antissemita ocorrido no domingo na praia de Bondi, que deixou 16 mortos e 40 feridos. O vídeo que está a ser partilhado nas redes sociais é de uma festa de Natal organizada há já 57 anos por um clube rotário de um subúrbio de Sydney a mais de 20 quilómetros do local do atentado.