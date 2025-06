"É momento de o Irão se comprometer com uma solução diplomática credível", afirma Von der Leyen

Ursula von der Leyen alertou para a nova escalada de tensões no Médio Oriente causada pelo bombardeamento dos Estados Unidos da América às principais instalações nucleares iranianas.

"Chegou o momento de o Irão se comprometer com uma solução diplomática credível. A mesa de negociações é o único lugar para acabar com esta crise", afirmou a presidente da Comissão Europeia numa mensagem nas redes sociais.

Von der Leyen acrescentou que "o Irão nunca deve adquirir a bomba" e que "com as tensões no Médio Oriente num novo ponto alto, a estabilidade deve ser a prioridade".

A responsável reforçou que o "respeito pelo direito internacional é fundamental".

Os Estados Unidos entraram no sábado na guerra de Israel contra o Irão, bombardeando as três principais instalações envolvidas no programa nuclear iraniano, enquanto o Presidente Donald Trump ameaçou o regime de Teerão com mais ataques se "a paz não chegar rapidamente".

Segundo o Pentágono, bombardeamentos estratégicos visaram a fortaleza subterrânea de Fordó, a principal fábrica de enriquecimento de urânio do Irão, num ataque que foi complementado pelo lançamento de até 30 mísseis Tomahawk a partir de submarinos contra duas outras instalações, Natanz e Isfahan.

A Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA) declarou que, até ao momento, "não foi registado qualquer aumento dos níveis de radiação" no exterior das três instalações nucleares atacadas.

Tanto o presidente do Conselho Europeu, António Costa, como a alta representante da União Europeia, Kaja Kallas, apelaram para um regresso à mesa das negociações para evitar uma nova escalada do conflito na região.

Israel e o Irão têm trocado ataques diários com mísseis e drones desde a madrugada de sexta-feira, 13 de junho, quando Israel começou a bombardear o país persa.

Desde então, 430 pessoas morreram e cerca de 3.500 ficaram feridas, na sua maioria civis, no Irão, enquanto em Israel se registaram 24 mortes