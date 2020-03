"É nojento". Bandeira nazi surpreende Bernie Sanders durante discurso

, afirmou o senador norte-americano.O indivíduo que tinha pendurado a bandeira com uma suástica foi imediatamente vaiado pela multidão. Os membros da plateia arrancaram a bandeira da mão do indivíduo, acabando por depois ter sido rapidamente levado pela segurança.

O incidente, que provocou vários protestos, foi amplamente denunciado nos meios de comunicação, gerando pedidos de segurança.



We can argue about which candidate should get the Dem nomination, but antisemitic acts have no place in this world. This is absolutely abhorrent. pic.twitter.com/U5gvT7Db6y — Steven Slugocki (@Slugocki) March 6, 2020

Nazi flags are symbols of pure hate and have no place anywhere in America, much less in a rally for a Jewish presidential candidate. We are grateful that those responsible were removed immediately.https://t.co/HkfKGfIKIr — American Jewish Committee (@AJCGlobal) March 6, 2020

, escreveu Steven Slugocki, presidente do Partido Democrata do Condado de Maricopa, no Arizona, no Twitter.Sanders, após o acontecimento, referiu que o indivíduo estava atrás dele., explicou o senador norte-americano.Acrescentou que tinha a ideia de queCaso Sanders seja eleito, será o primeiro presidente judeu da América. A sua família da Polónia foi morta no Holocausto durante a II Guerra Mundial.O Comité Judaico Americano escreveu no Twitter que “as bandeiras nazis são símbolos de puro ódio e não têm lugar em nenhum lugar da América, muito menos numa manifestação por um candidato judaico à presidência.“Agradecemos que os responsáveis tenham sido removidos imediatamente”, finalizou.

Incidentes contra judeus em níveis quase históricos



A auditoria mais recente, em 2018, de incidentes antissemitas mostrou que aquela era o terceiro ano mais com maior incidência de atos violentos já registado desde que a organização começou a investigar, em 1979.. Este foi considerado o ataque mais mortal à comunidade judaica na história dos Estados Unidos.