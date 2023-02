"É preciso olhar com mais atenção as movimentações dos países do hemisfério sul"

Foto: REUTERS/Siphiwe Sibeko

Francisco Pavia, especialista em Relações Internacionais da Universidade Lusíada, considera importante olhar com especial atenção para o relatório apresentado na conferência de Munique. Sobretudo para uma referência alemã sobre os movimentos e ações que alguns países do hemisfério sul estão a realizar.