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"É realmente um milagre". RTP acompanha resgate de homem há seis dias preso nos escombros
As equipas de resgate na Venezuela ainda tentam retirar um homem que está há seis dias debaixo dos escombros num centro comercial em La Guaira.
"É realmente um milagre, porque não nos tinham dado esperança de vida. Tinham dito que não havia qualquer pessoa viva naquele local, até que os socorristas lá entraram e encontraram o meu marido com vida", contou.
O homem é vigilante do estacionamento no centro comercial e veio trabalhar a 24 de junho, no dia dos sismos.
"Veio muito cedo. Fez o seu trabalho durante o dia e infelizmente estava lá no momento do terramoto e ficou preso nos escombros", explicou a mulher.
"Fiquei três dias a dormir aqui à espera que me dessem notícias", acrescentou, contando que o casal tem dois filhos, um deles com uma condição especial.