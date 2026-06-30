"É realmente um milagre". RTP acompanha resgate de homem há seis dias preso nos escombros

O enviado especial da RTP, Daniel Catalão, conversou com a mulher deste cidadão venezuelano.



"É realmente um milagre, porque não nos tinham dado esperança de vida. Tinham dito que não havia qualquer pessoa viva naquele local, até que os socorristas lá entraram e encontraram o meu marido com vida", contou.



O homem é vigilante do estacionamento no centro comercial e veio trabalhar a 24 de junho, no dia dos sismos.



"Veio muito cedo. Fez o seu trabalho durante o dia e infelizmente estava lá no momento do terramoto e ficou preso nos escombros", explicou a mulher.



"Fiquei três dias a dormir aqui à espera que me dessem notícias", acrescentou, contando que o casal tem dois filhos, um deles com uma condição especial.