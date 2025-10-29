"É uma pena". Trump lamenta não poder candidatar-se a um terceiro mandato

"Eu tenho os melhores números nas sondagens que teve qualquer presidente em muitos anos. Diria que se lermos [a Constituição], veremos que é muito claro: não posso candidatar-me. É uma pena. Mas temos muitas pessoas fantásticas", disse aos jornalistas a bordo do Air Force One, enquanto voava do Japão para a Coreia do Sul.

Trump tinha mencionado a ideia de se candidatar a um terceiro mandato na segunda-feira, quando disse que "adoraria fazê-lo".

Nas mesmas declarações, o dirigente norte-americano também apoiou uma eventual candidatura, em 2028, liderada pelo atual vice-presidente, JD Vance, e com o secretário de Estado, Marco Rubio, ao lado.

"Penso que se, em algum momento, se juntassem, seriam imparáveis", disse Donald Trump.

"Penso que ninguém nos iria fazer frente", completou.

Steve Bannon, antigo conselheiro do presidente, afirmou recentemente numa entrevista que já existe um plano para Trump cumprir mais um mandato na Casa Branca, apesar de a 22.ª Emenda da Constituição dos Estados Unidos não o permitir.

Esta estabelece que "nenhuma pessoa pode ser eleita para o cargo de presidente mais do que duas vezes" e foi ratificada em 1951, após os quatro mandatos obtidos por Franklin D. Roosevelt em 1932, 1936, 1940 e 1944.

Setores próximos de Trump sugeriram a possibilidade de o republicano regressar à presidência concorrendo como candidato a vice-presidente, ao lado de Vance, com este último a demitir-se assim que assumisse o cargo.