Ébola. Ensaio clínico com dois novos tratamentos começa na próxima semana

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde anunciou esta quarta-feira que está previsto na próxima semana o arranque de um ensaio clínico com dois tratamentos para a estirpe do Ébola, conhecida como Bundibugyo, contra a qual ainda não existe qualquer vacina ou tratamento específico.