Ébola já matou mais de três mil pessoas na República Democrática do Congo

O surto afetou 60 zonas em seis províncias, incluindo Ituri, Kivu do Norte, Haut-Uele, Tshopo, Kivu do Sul e Bas-Uele. O surto foi declarado oficialmente na província de Ituri a 15 de maio, embora alguns especialistas digam que pode ter começado já em janeiro.





A estirpe Bundibugyo não tem tratamentos específicos, embora a OMS esteja a trabalhar em duas vacinas que iniciaram a fase um de testes em humanos e, até à data, têm mostrado resultados promissores, mas o seu desenvolvimento pode demorar vários meses.



Entretanto, a República Democrática do Congo lançou na semana passada uma campanha de imunização contra o Ébola com a vacina Ervebo, originalmente desenvolvida para a variante Zaire do vírus, mas que apresentou resultados positivos contra a estirpe Bundibugyo em animais.





O Reino Unido anunciou também na terça-feira que vai fornecer mais de 50 milhões de libras em novos fundos para apoiar os esforços de contenção do surto de Ebola na República Democrática do Congo.



O número de casos supera os seis mil e a doença continua a espalhar-se no nordeste da República Democrática do Congo., afirmou Jean-Jacques Muyembe, diretor do Ministério da Saúde da República Democrática do Congo, em comunicado.De acordo com um relatório do Governo,, descreveu o responsável governamental.A Organização Mundial da Saúde corroborou esses números e descreveu a situação como exigindo atenção internacional urgente.O surto atual tornou-se desde então a maior e mais mortal epidemia de Ebola já registada na República Democrática do Congo e a segunda maior em todo o mundo, atrás da epidemia de 2014-2016 na África Ocidental, que infetou mais de 28.600 pessoas e matou mais de 11.000 na Guiné, Libéria e Serra Leoa.