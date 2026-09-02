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Ébola já matou mais de três mil pessoas na República Democrática do Congo
É a epidemia de ébola mais grave de sempre no país: o número de vítimas na República Democrática do Congo já ultrapassou os três mil. Os dados foram divulgados esta quarta-feira pelas autoridades governamentais.
O número de casos supera os seis mil e a doença continua a espalhar-se no nordeste da República Democrática do Congo. Há registados 3.007 mortos pelo surto de ébola, causado pela espécie Bundibugyo do vírus Ebola, neste país da África Central, o que elevou a taxa de letalidade para os 48,6 por cento.
“A doença está a espalhar-se a uma velocidade sem precedentes, superando os nossos esforços para a rastrear e conter”, afirmou Jean-Jacques Muyembe, diretor do Ministério da Saúde da República Democrática do Congo, em comunicado.
De acordo com um relatório do Governo, um total de 1.409 pacientes recuperaram após a infeção e estão ainda outros 830 em isolamento ou em centros de tratamento.
“Este é o surto de ebola de crescimento mais rápido já registado”, descreveu o responsável governamental.
A Organização Mundial da Saúde corroborou esses números e descreveu a situação como exigindo atenção internacional urgente. A OMS estima que cerca de 60 por cento das mortes ocorrem fora dos centros de tratamento, o que destaca os desafios de detectar casos antes que os pacientes sucumbam à doença.
O surto atual tornou-se desde então a maior e mais mortal epidemia de Ebola já registada na República Democrática do Congo e a segunda maior em todo o mundo, atrás da epidemia de 2014-2016 na África Ocidental, que infetou mais de 28.600 pessoas e matou mais de 11.000 na Guiné, Libéria e Serra Leoa.
“A doença está a espalhar-se a uma velocidade sem precedentes, superando os nossos esforços para a rastrear e conter”, afirmou Jean-Jacques Muyembe, diretor do Ministério da Saúde da República Democrática do Congo, em comunicado.
De acordo com um relatório do Governo, um total de 1.409 pacientes recuperaram após a infeção e estão ainda outros 830 em isolamento ou em centros de tratamento.
“Este é o surto de ebola de crescimento mais rápido já registado”, descreveu o responsável governamental.
A Organização Mundial da Saúde corroborou esses números e descreveu a situação como exigindo atenção internacional urgente. A OMS estima que cerca de 60 por cento das mortes ocorrem fora dos centros de tratamento, o que destaca os desafios de detectar casos antes que os pacientes sucumbam à doença.
O surto afetou 60 zonas em seis províncias, incluindo Ituri, Kivu do Norte, Haut-Uele, Tshopo, Kivu do Sul e Bas-Uele. O surto foi declarado oficialmente na província de Ituri a 15 de maio, embora alguns especialistas digam que pode ter começado já em janeiro.
A estirpe Bundibugyo não tem tratamentos específicos, embora a OMS esteja a trabalhar em duas vacinas que iniciaram a fase um de testes em humanos e, até à data, têm mostrado resultados promissores, mas o seu desenvolvimento pode demorar vários meses.
Entretanto, a República Democrática do Congo lançou na semana passada uma campanha de imunização contra o Ébola com a vacina Ervebo, originalmente desenvolvida para a variante Zaire do vírus, mas que apresentou resultados positivos contra a estirpe Bundibugyo em animais.
Entretanto, a República Democrática do Congo lançou na semana passada uma campanha de imunização contra o Ébola com a vacina Ervebo, originalmente desenvolvida para a variante Zaire do vírus, mas que apresentou resultados positivos contra a estirpe Bundibugyo em animais.
O Reino Unido anunciou também na terça-feira que vai fornecer mais de 50 milhões de libras em novos fundos para apoiar os esforços de contenção do surto de Ebola na República Democrática do Congo.
O surto atual tornou-se desde então a maior e mais mortal epidemia de Ebola já registada na República Democrática do Congo e a segunda maior em todo o mundo, atrás da epidemia de 2014-2016 na África Ocidental, que infetou mais de 28.600 pessoas e matou mais de 11.000 na Guiné, Libéria e Serra Leoa.