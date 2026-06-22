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Ébola RD Congo, alerta deslocados. O receio de propagação sem deteção
A doença alastrou a três províncias do leste do país e atingiu um terceiro campo de deslocados. Uma criança de 18 meses morreu após apresentar sintomas durante mais de uma semana. O teste confirmou a infeção por ébola apenas após a sua morte. As autoridades identificaram pelo menos 107 contactos da vítima.
A propagação do ébola em vários campos de deslocados do leste da República Democrática do Congo está a aumentar a preocupação das organizações humanitárias, que alertam para a falta de condições e de estruturas para o isolamento dos doentes.