Ébola RD Congo, alerta deslocados. O receio de propagação sem deteção

O número de infeções confirmadas por ébola na República Democrática do Congo ultrapassou os mil casos -22 de junho de 2026 - com mais de 250 mortes desde o início do surto da estirpe Bundibugyo, para a qual não existe tratamento nem vacina aprovados.

A doença alastrou a três províncias do leste do país e atingiu um terceiro campo de deslocados. Uma criança de 18 meses morreu após apresentar sintomas durante mais de uma semana. O teste confirmou a infeção por ébola apenas após a sua morte. As autoridades identificaram pelo menos 107 contactos da vítima.

A propagação do ébola em vários campos de deslocados do leste da República Democrática do Congo está a aumentar a preocupação das organizações humanitárias, que alertam para a falta de condições e de estruturas para o isolamento dos doentes.