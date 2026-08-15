Eclipse lunar parcial será visível em toda a Espanha em 28 de agosto

Este fenómeno poderá ser observado a olho nu e não apresenta riscos nem requer qualquer equipamento especial, adiantou o IGN na sexta-feira.

A Lua pôr-se-á antes do fim do eclipse parcial no centro e leste de Espanha, nas ilhas Baleares e em Melilla.

Já no resto do continente, nas Canárias e em Ceuta, o pôr da Lua ocorrerá após o término da fase parcial. A Lua cheia também será visível nesse dia.

Este eclipse lunar parcial ocorrerá após o eclipse solar total registado na quarta-feira.

A sua fase total foi visível no Ártico, na Gronelândia, na Islândia, no oceano Atlântico Norte e em Espanha pouco antes do pôr-do-sol.

Em Portugal, o eclipse solar foi total apenas numa área restrita do Parque Natural de Montesinho, perto de Bragança.

No resto do país, o eclipse foi parcial, de entre 92% e 99% em todo o território continental e os 74% a 77% nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.