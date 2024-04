Eclipse total. As imagens do fenómeno que escureceu os céus da América do Norte

Foi o primeiro eclipse solar total no século XXI. Estima-se que mais de 44 milhões de pessoas tenham estado de olhos postos no céu, na faixa terrestre que começou no México, atravessou 13 Estados dos EUA e terminou no leste do Canadá, para observar o alinhamento perfeito que colocou a Lua a tapar o Sol.







A timelapse (8x speed) of today's #SolarEclipse from Mount Washington Observatory, #NH. It was a partial eclipse for our location w/ 99.97% coverage. Winds were 35-50 mph at the time, so keeping our camera setup stable was a bit of a challenge, so we apologize for the wobble. pic.twitter.com/HKrz43XBrq — Mount Washington Observatory (MWO) (@MWObs) April 9, 2024

Nos EUA, as temperaturas registaram uma descida de cerca de dez graus, à medida que o eclipse solar cruzava as regiões.







“Foram registados dados meteorológicos interessantes no Aeroporto Cleveland-Hopkins. A temperatura caiu quase dez graus antes e durante o eclipse solar total”, reportou o Serviço Meteorológico Nacional (NWS) Cleveland, Ohio, na rede social X.







Eclipse visível a partir de das pistas de ski de Sugarbush em Warren, Vermont, EUA | Lauren Owens Lambert - Reuters





O movimento da sombra visível na América do Norte durou cerca de uma hora e teve também impacto nos animais.





À medida que o eclipse se aproximava do momento mais escuro, muitos animais do Zoológico de Columbus, no Ohio, como “ursos-preguiça, pandas vermelhos, renas e avestruzes, adormeceram como se fosse noite”, descreveram os investigadores.





“Cerca de sete minutos depois, começou a clarear um pouco e todos os animais começaram a levantar-se como se estivessem a se prepar para o dia”, explicou Shannon Borders, curadora da exposição Heart of Africa do zoológico, ao The Columbus Dispatch.







Pontos vermelhos no halo



Durante o eclipse solar total, as pessoas na Terra puderam ver a atmosfera do Sol, ou a coroa formando um halo durante o tempo que a Lua bloqueava o resto da luz do Sol.





O halo de fogo, chamado de proeminência, é formado por enormes voltas de plasma que sobressaem na superfície visível do Sol.





Partes do halo também podem parecer avermelhadas, pois o seu plasma pode originar-se mais profundamente na atmosfera do Sol – numa camada com hidrogénio a altas temperaturas que emite luz vermelha, expilcam os cientistas.











As proeminências em tom de rubi visíveis no observatório em Dallas, no Texas | Keegan Barber - NASA via Reuters



A Central Washington University enviou balões para captar dados e compreender melhor como o clima mudou durante o eclipse.A NASA também lançou pequenos jatos para recolher dados acima da atmosfera da Terra para conhecer mais sobre a estrutura e a temperatura da atmosfera externa do Sol.“O eclipse solar total é uma forma realmente emocionante de envolver o público na ciência e, ao mesmo tempo, avançar o nosso conhecimento sobre o Sol e os seus impactos sobre nós aqui na Terra”, sublinhou Colleen Hartman, diretora do Conselho de Estudos Espaciais das Academias Nacionais.

Espanto ao olhar para cima







Atraídas pela possibilidade de observar diretamente o fenómeno total, milhares de pessoas rumaram para a geografia da trajetória anunciada.. Os visitantes chegaram de todo o mundo, inclusive registaram-se pelo menos 90 aviões particulares.

Criança visivelmente admirada ao ver o eclise solar. Estátua da Liberdade em Nova Iorque, EUA | David Dee Delgado - Reuters







Todos os que esperam para ver o fenómeno precisaram de proteger os olhos com óculos especiais com filtro negro, pois

Biscoitos, Praia da Vitória, Ilha Terceira, Açores | António Araújo - Lusa





No resto da Europa, o eclipse foi visto parcialmente em Svalbard (Noruega), Islândia, Irlanda, partes oeste da Grã-Bretanha, e em Espanha, nas Ilhas Canárias.