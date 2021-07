Ecocídio proposto para sancionar crimes ambientais

Este novo conceito foi explicado quinta-feira por Rodrigo Lledó e Pablo Fajardo, dois dos advogados que integraram o painel internacional que conseguiu definir o ecocídio em 200 palavras, e a diretora de campanha Stop Ecocidio em Espanha e coordenadora para a América Latina, Maite Mompó.A definição de ecocídio, que foi "consensualizada" vai ser apresentada em dezembro ao TPI, para que este o estude e analise e incorpore como quinto crime universal no Estatuto de Roma, depois dos de genocídio, contra a humanidade, de guerra e de agressão.Segundo os 12 advogados do painel, "".Entre os Estados mais interessados em que se aprove "estão os insulares", explicou Mompó, já que estão entre os mais pequenos e os que mais consequências podem sofrer por causa da subida do nível médio do mar.





Bases estão lançadas







Segundo Mompó, a proposta surgiu de um grupo de parlamentares suecos, que sugeriram aos promotores da campanha Stop Ecocídio a criação do painel para elaborar a definição e, a partir daí, a campanha para a aceitação pelo TPI ganhou uma adesão "incrível".A iniciativa, que já foi aceite por países como França, Bélgica, ilhas Maldivas e Vanuatu, continua "em campanha" para obter mais apoios, acrescentou.Entre os que já se manifestaram abertamente a favor estão o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antonio Guterres, que assinalou que seria "muito desejável" a aprovação pelo TPI deste crime, e o papa Francisco.Para Rodrigo Lledó, diretor da Fundação Baltasar Garzón, durante os seis meses de debates procurou-se que a definição fosse "o mais ampla possível".Já Pablo Fajardo indicou que "".Na sua opinião,