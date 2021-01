Economia da China cresce 2,3% em 2020

Em 2020, a economia chinesa "enfrentou uma situação grave e complexa tanto a nível interno como externo (...) devido, nomeadamente, às enormes consequências da epidemia" do novo coronavírus, disse em conferência de imprensa o funcionário do Gabinete Nacional de Estatística (NBS) Ning Jizhe.



No entanto, a taxa de crescimento da China desceu acentuadamente: em 2019 o crescimento foi de 6,1%, já no seu nível mais baixo em quase três décadas.



Primeiro país afetado pela epidemia de covid-19, a China registou um declínio histórico do crescimento (-6,8%) no primeiro trimestre de 2020, depois de medidas de contenção sem precedentes.



No entanto, a melhoria gradual das condições de saúde a partir da primavera permitiu a recuperação do Produto Interno Bruto (PIB).



No último trimestre de 2020, o PIB subiu 6,5%, regressando a um nível do período pré-pandémico, disse o NBS.



Ao contrário da maioria dos outros países que deverão estar em recessão, "a economia da China tem estado numa trajetória invejável durante a maior parte de 2020", notou o analista Xiao Chun Xu, da agência de notação financeira Moody`s.



Embora questionável, o valor oficial do crescimento ainda está sob escrutínio, dado o peso da China na economia global. E o país parece ser um barómetro da recuperação esperada no crescimento global.