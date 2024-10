Economia da China cresce 4,6% no terceiro trimestre de 2024

Segundo os dados divulgados agora pelo Gabinete Nacional de Estatística (GNE), o crescimento homólogo da segunda maior economia do mundo entre junho e setembro ficou também abaixo do ritmo de 4,7%, registado no segundo trimestre do ano.

Os dirigentes chineses reconheceram, nas últimas semanas, novos obstáculos para a economia do país e lançaram um pacote de estímulos visando reanimar o setor imobiliário, que está mergulhado numa crise há quase três anos, e o consumo doméstico.

Em 2023, a China registou uma das taxas de crescimento mais fracas das últimas três décadas (5,2%), longe da expansão meteórica que levou o país ao topo da economia mundial.