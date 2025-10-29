Economia dos EUA deverá perder até 12 mil milhões de euros devido a não aprovação do orçamento federal

"Embora a maior parte da queda do PIB real seja recuperável ao longo do tempo, o Gabinete de Orçamento do Congresso (CBO, na sigla em inglês) estima que entre 7.000 e 14.000 milhões de dólares não serão recuperados em 2025", afirmou o diretor do organismo, Phillip Swagel, numa carta dirigida ao líder do Comité Orçamental da Câmara dos Representantes, o republicano Jodey Arrington.

Os salários por pagar aos trabalhadores federais, bem como a suspensão de alguns subsídios, poderá provocar uma redução de entre um e dois pontos do PIB até ao final deste ano, caso a paralisação governamental, que hoje completa o seu vigésimo nono dia, se arraste.

Embora o CBO espere que a situação recupere parcialmente assim que o Governo reabra, a desaceleração da produção, causada pelo encerramento de numerosas agências e gabinetes federais por falta de verbas, terá um grande contributo para a desaceleração económica do país.

Se o Governo conseguisse reabrir esta semana, estima-se que a economia americana perderia 7.000 milhões de dólares em comparação com o que teria arrecadado.

Em contrapartida, se a situação se prolongar até à sexta semana - o que o tornaria esta paralisação a mais longa da história - as perdas ascenderiam a 11.000 milhões de dólares; se se estender até finais de novembro, o défice atingiria 14.000 milhões.

Atualmente, e sem perspetiva de que haja um desbloqueio do orçamento esta semana, os democratas recusam apoiar no Senado o orçamento dos republicanos se estes não concordarem em negociar a prorrogação dos subsídios do programa de saúde Obamacare.

Os republicanos dizem que dialogarão se antes os democratas não acederem a uma votação que ponha fim à paralisação governamental.