Economia, energia e guerra. Os desafios de Giorgia Meloni enquanto líder de Itália

Naquela que é a terceira maior economia da Zona Euro,, impulsionada pelo aumento dos preços dos alimentos e da energia. As famílias e empresas esperam, por isso, medidas mais fortes por parte da nova primeira-ministra.A pressão económica sobre Itália deverá fazer com o que país entre em recessão técnica já no próximo ano, ao lado da Alemanha, segundo dados do Fundo Monetário Internacional.Enquanto chefe do executivo, o agora ex-primeiro-ministro, usando para isso receitas fiscais acima do esperado.A Confindustria - Confederação Geral da Indústria Italiana, que reúne mais de 100 mil empresas – já pediu mais 40 a 50 mil milhões de euros para impedir o encerramento de empresas. Mas, se o crescimento económico abrandar ainda mais, o Governo fica sem margem de manobra para poder ajudar.Matteo Salvini, líder do partido de extrema-direita Liga Norte e aliado de Meloni, anda há meses a pedir que sejam gastos mais fundos nos apoios às empresas.num país onde o crescimento e a produtividade estão debilitados.

Dívida italiana corresponde a 150% do PIB

Neste momento, a dívida italiana é superior a 2,7 biliões de euros, o equivalente a cerca de 150% do PIB, ficando apenas atrás da Grécia na lista de países da Zona Euro.Espera-se, agora, que, Mario Draghi, que conseguiu recuperar o crescimento económico em 2020, após a pandemia de covid-19.Para este ano prevê-se um défice público de 5,1% do PIB em Itália, menor do que os 7,2% do ano anterior, e uma queda da dívida para 145,4%.Analistas políticos e económicos acreditam, porém, que, devido ao plano de corte de impostos acordado pelo partido Irmãos de Itália.

Crise energética e relações com Moscovo

Associada à crise económica está a crise energética, outro dos grandes desafios de Meloni neste novo mandato. Antes do início da guerra na Ucrânia, a Itália importava 95% do gás que consome, sendo que 40% vinha da Rússia.Após a invasão por Moscovo, Mario Draghi tomou medidas para aumentar as compras a outros produtores e acelerou o processo de transição para as energias renováveis. Graças a isso,, garantiu este mês o ainda ministro da Energia, Roberto Cingolani. Resta saber o que irá acontecer daí em diante.A guerra na Ucrânia traz ainda outro desafio a Meloni. Enquanto primeiro-ministro, Mario Draghi demonstrou uma posição firme contra Moscovo e de apoio a Kiev, defendendo as sanções à Rússia, eNo entanto, o seu aliado Matteo Salvini possui laços com Moscovo e já criticou as sanções, considerando-as ineficazes.Já Silvio Berlusconi, cujo partido Força Itália pertence igualmente à coligação de Meloni, tem uma ligação próxima ao presidente russo, Vladimir Putin.

“Ambição” e “vigilância”

Giorgia Meloni assumiu plenamente as suas funções no domingo e esteve presente no primeiro e breve Conselho de Ministros, após o qual deixou um apelo ao seu Governo para que "permaneça unido"., declarou.O seu primeiro compromisso oficial na cena internacional aconteceu no mesmo dia, encontrando-se com o presidente francês, Emamanuel Macron, que se comprometeu a“Como europeus, como países vizinhos, como povos amigos, com a Itália devemos prosseguir todo o trabalho iniciado. Para termos êxito juntos, com diálogo e ambição – devemo-lo à nossa juventude e aos nossos povos”, declarou o chefe de Estado francês.

c/ agências