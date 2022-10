Economia nos EUA expandiu-se moderadamente desde início de setembro

No relatório, disponibilizado no sítio da Fed na internet, avançou-se que este progresso foi desigual, com quatro dos 12 distritos em que a Fed se divide no território dos EUA a registarem uma estagnação e dois mesmo um declínio.

Por outro lado, a Fed indicou que no mercado laboral o emprego continua a aumentar, se bem que a ritmo entre o modesto e o moderado na maior parte dos distritos.

Vários destes mencionaram mesmo uma tendência de arrefecimento na procura de trabalho.

Já no relativo ao crescimento dos preços, o documento destacou a manutenção da sua tendência elevada, apesar de se notas algumas diminuições em vários distritos.

Este designado Livro Bege (`Beige Book`) é uma publicação do Sistema da Reserva Federal sobre as condições económicas nos seus 12 distritos.

Os distritos da Fed são Boston, Nova Iorque, Filadélfia, Cleveland, Richmond, Atlanta, Chicago, St. Louis, Minneapolis, Kansas City, Dallas e San Francisco.

O seu propósito é o de caracterizar a mudança ocorrida desde a publicação do anterior `Beige Book`.

Uma vez que esta informação é obtida a partir de um leque alargado de contactos, realizados através de uma variedade de métodos formais e informais, a publicação pode complementar outras formas de obtenção de informação regional, como se lê na sua apresentação.