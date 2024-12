Economia palestiniana na Faixa de Gaza está totalmente destruída, avisa Banco Mundial

A informação mais recente da instituição indica que o produto interno bruto (PIB) do território no primeiro semestre de 2024 caiu 86% em relação ao mesmo período do ano anterior.

No total dos Territórios Palestinianos Ocupados, o impacto representa uma queda do PIB em 33,6%, resultante da consolidação no total da quebra de 23,3% do PIB da Cisjordânia, devido às operações dos militares israelitas e aos ataques dos colonos israelitas.

Ao mesmo tempo, a inflação atingiu 300% em termos anuais, em outubro, no território onde 1,9 milhões de pessoas, de uma população de 2,1 milhões antes das ações militares israelitas, foi deslocada várias vezes.

Em consequência, 91% da população estão confrontados com uma fortíssima insegurança alimentar, dos quais 875 mil estão em situação de urgência e 345 mil em urgência absoluta.

Por outro lado, os palestinianos na Faixa de Gaza não têm onde se abrigar durante o inverno, com 90% das habitações destruídas ou fortemente danificadas, aponta-se também no documento.

De forma geral, é o conjunto das infraestruturas da Faixa de Gaza que estão destruídas.

Também o setor privado está reduzido a quase nada, com 88% das empresas destruídas ou inviabilizadas e 70% da rede viária destruída.

Alguns setores de atividade simplesmente desapareceram, como são os casos de agricultura, pesca, construção, indústria, transporte e atividades financeiras.

Em termos imediatos, o Banco Mundial reitera o seu apelo para o fim do conflito, de forma a se poder ajudar as populações afetadas, e também o aumento da ajuda internacional, intermediada pela Autoridade Palestiniana, para pôr os serviços públicos a funcionar na Cisjordânia.