Ecos da conversa entre Putin e Trump. Europa quer fugir à irrelevância no futuro da Ucrânia

”, afirmaram sete países europeus e a Comissão Europeia numa declaração conjunta, após uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros em Paris.

“A Ucrânia deve ser dotada de fortes garantias de segurança. Uma paz justa e duradoura na Ucrânia é uma condição necessária para uma forte segurança transatlântica”, frisa a declaração, acrescentando que as potências europeias estavam ansiosas para discutir o caminho a seguir com seus aliados americanos. Os rápidos desenvolvimentos têm preocupado a Europa, com Putin e Trump a parecerem estar a negociar o futuro da segurança do continente à revelia dos próprios líderes europeus.





A reunião teve lugar depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, ter falado com o Presidente russo, Vladimir Putin, e revelado que os dois estavam prontos para começar imediatamente a negociar o fim da guerra na Ucrânia.

”, disse o ministro francês dos Negócios Estrangeiros, Jean-Noel Barrot, na reunião dos ministros da França, Grã-Bretanha, Alemanha, Polónia, Itália, Espanha, Ucrânia e Comissão Europeia, na quarta-feira.Para Jean-Noël Barrot, “abandonar a Ucrânia, forçando-a a capitular, seria consagrar definitivamente a lei do mais forte e estender um convite a todos os déspotas e tiranos do planeta para invadirem impunemente os seus vizinhos”.A ministra alemã dos Negócios Estrangeiros, Annalena Baerbock, e o seu homólogo espanhol, José Manuel Albares Bueno, afirmaram quee apelaram à unidade dos países da União Europeia nesta questão.“Não podemos ter conversações sem envolver a Ucrânia., afirmou esta quinta-feira Annalena Baerbock.A ministra alemã dos Negócios Estrangeiros revelou ainda não ter sido informada previamente do contacto telefónico entre a Casa Branca e o Kremlin. “. Isso também é diferente de outros tempos. Não é assim que os outros fazem política externa, mas esta é agora a realidade”.“Queremos paz para a Ucrânia, mas queremos que uma guerra injusta termine com uma paz justa”, acrescentou Albares Bueno.Segundo o responsável pela diplomacia espanhola, “Já o ministro polaco dos Negócios Estrangeiros, Radoslaw Sikorski, sublinhou que a “cooperação contínua com os EUA” foi um tema de discussão na reunião. “”.

A reunião em Paris teve como pano de fundo uma conversa telefónica de mais de uma hora entre os presidentes norte-americano e russo, que concordaram, segundo a presidência dos Estados Unidos, em iniciar negociações “imediatas” para pôr fim ao conflito na Ucrânia, que este mês completa o seu terceiro ano.

Adesão da Ucrânia à NATO é “irrealista”

No entanto, a reunião descarrilou depois do secretário de Estado da Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth ter proferido as declarações públicas mais contundentes da Administração Trump sobre a sua abordagem à guerra entre a Ucrânia e a Rússia, numa reunião com os apoiantes internacionais da Ucrânia em Bruxelas, na quarta-feira.Para Trump, o regresso às fronteiras ucranianas anteriores a 2014 não é realista e que os EUA não consideram a adesão de Kiev à NATO como parte da solução para a guerra. “Perseguir este objetivo ilusório só irá prolongar a guerra e causar mais sofrimento”, afirmou.Os comentários de Hegseth foram seguidos de um telefonema entre Trump e Putin, após o qual Trump disse que as suas equipas tinham concordado em iniciar imediatamente as negociações. As potências europeias não tinham sido informadas previamente do telefonema e ficaram surpreendidas com a franqueza da posição de Hegseth, segundo os diplomatas.Quaisquer tropas britânicas ou europeias destacadas para a Ucrânia não fariam parte de uma missão da NATO nem estariam cobertas pela garantia do Artigo 5.º do Tratado do Atântico Norte, acrescentou Hegseth, o que significa que estariam, de facto, dependentes da ajuda dos Estados participantes.

Ucrânia na agenda. Bruxelas acolhe reunião da NATO

A Ucrânia deve estar “estreitamente envolvida” em todas as negociações de paz e qualquer acordo deve ser “duradouro”, advertiu o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, esta quinta-feira.”, disse Rutte à imprensa, na sequência de uma conversa telefónica entre Donald Trump e Vladimir Putin."Claramente deu a impressão que foi um telefonema positivo.. Obviamente que temos de garantir que a Ucrânia está na melhor posição possível.. Isso tem de fazer parte das negociações e certamente isso também está na mente do Presidente Trump e da equipa americana”.Nestas declarações, Mark Rutte voltou a advogar por um “aumento das despesas com defesa” por parte dos Aliados.“Temos de aumentar as despesas com a defesa porque sabemos que não nos podemos proteger daqui a quatro ou cinco anos se não o fizermos”, adiantou.“A Rússia continua a ser uma ameaça à segurança da Europa, mesmo que se chegue a um acordo de paz na Ucrânia. É por isso que temos de investir mais e mais depressa nas nossas capacidades de defesa e segurança. A paz, como infelizmente tem sido a experiência ao longo dos séculos, só pode ser assegurada a partir de uma posição de força”, acrescentou.A possível adesão da Ucrânia à NATO e a questão de saber se deve ceder algum território à Rússia não devem ser retiradas da mesa antes do início das conversações de paz com a Rússia, defendeu o ministro alemão da Defesa.“Na minha opinião, teria sido preferível discutir a questão da adesão da Ucrânia à NATO ou de possíveis perdas de território à mesa das negociações”, afirmou antes do início de uma reunião dos ministros da Defesa da Organização do Tratado do Atlântico Norte.Já o ministro francês da Defesa, Sébastien Lecornu, considera que a“Diz-se que esta é a aliança militar mais importante e mais sólida da história. É uma verdade histórica, mas a questão que se coloca é: será que ainda será assim daqui a 10 ou 15 anos? “, questionou antes do início da reunião na sede da NATO.Também o secretário norte-americano da Defesa, Pete Hegseth, afirmou aos jornalistas quee repetiu o apelo para o aumento das despesas com a defesa dos países da Aliança Atlântica, que, defende, deveriam atingir cinco por cento do Produto Interno Bruto.“Nós vamos defender que até cinco por cento é o investimento necessário dos países da NATO para garantir que somos capazes de enfrentar as ameaças do futuro, seja a Rússia ou uma China ascendente que também tem as suas próprias ambições”, epilogou.O responsável norte-americano sublinhou ainda existir “um reconhecimento de que o mundo inteiro e os Estados Unidos estão investidos e interessados na paz, na paz negociada e, como disse o presidente Trump, em acabar com a matança”.Os ministros da Defesa dos 32 Estados-membros da NATO reúnem-se em Bruxelas. O conflito na Ucrânia tem sido um dos principais focos de preocupação dos aliados durante os últimos quase três anos e impôs novos desafios à segurança europeia.

Esta é a primeira reunião da Aliança Atlântica que vai contar com a presença do novo secretário da Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth. Portugal está representado por Paulo Vizeu Pinheiro, embaixador e representante permanente junto da NATO.