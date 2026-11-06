Edifício de quatro andares desaba em São Paulo e faz dezenas de feridos

Edifício de quatro andares desaba em São Paulo e faz dezenas de feridos

Foram mobilizados dezenas de operacionais para o local, onde a estimativa inicial é de 25 feridos.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: Adriano Machado - Reuters (arquivo)

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Um edifício de quatro andares colapsou esta sexta-feira em São Paulo, no Brasil, deixando dezenas de pessoas feridas, de acordo com a Globo.

Segundo a Folha de São Paulo, pelo menos quatro pessoas estarão presas nos escombros. As equipas de busca e salvamento estão a tentar localizar eventuais vítimas soterradas.

Várias outras pessoas saíram do local e estão a receber assistência, apresentando ferimentos leves.

Uma loja de roupa que funcionava no rés do chão estaria aberta no momento do colapso, refere o portal de notícias G1.

Ainda não são conhecidas as causas do desabamento, que ocorreu no bairro do Brás, no centro de São Paulo.

"Pelas imagens, é possível ver que o prédio ficou completamente destruído. Uma estrutura de vidro na entrada segue de pé", escreve o G1.
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