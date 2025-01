As autoridades da Venezuela oferecem uma recompensa de quase 100 mil euros por informações que levem à captura do líder da oposição Edmundo González. O anúncio surge a oito dias da tomada de posse de Nicolás Maduro como presidente do país. Numa altura em que o líder da oposição, que reclama a vitória nas eleições, diz que vai estar em Caracas na próxima sexta-feira também para tomar posse.