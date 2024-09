González está agora exilado em Espanha e recebeu do chefe de Governo a garantia da solidariedade espanhola e o compromisso de lutar pela democracia e pelos Direitos Humanos na Venezuela.



Ontem, o Parlamento espanhol reconheceu a vitória de Edmundo González, o que levou Assembleia Nacional Venezuelana a propor a Nicolás Maduro o corte de todas as relações diplomáticas e comerciais com Espanha, incluindo os voos entre os dois países.