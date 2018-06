Édouard Louis ataca Macron em novo livro

08 Jun, 2018, 17:47 | Mundo

Ao longo de 90 páginas, o jovem escritor simula um diálogo com o seu pai, vítima de um acidente de trabalho em 2000. Ao mesmo tempo, Louis explica como os cortes orçamentais e os vários governos franceses prejudicaram a sua família, de raízes humildes, particularmente pessoas como o seu pai.



A crítica não impede, no entanto, que o livro circule pelo Palácio do Eliseu, residência oficial de Macron, atual presidente da República. Segundo o diário francês L’Opinion, os conselheiros de Macron lêem a obra com interesse e já a recomendaram ao próprio presidente.



"O livro pretende ser uma acusação, mas o seu diagnóstico é feito de uma forma muito "macroniana", afirmou Bruno Roger-Petit, conselheiro de comunicação do Presidente, ao L’Opinion.



Depois destas declarações, Louis dirigiu-se ao próprio Macron através de um tweet.





.@EmmanuelMacron, mon livre s'insurge contre ce que vous êtes et ce que vous faites. Abstenez-vous d’essayer de m’utiliser pour masquer la violence que vous incarnez et exercez. J’écris pour vous faire honte. J’écris pour donner des armes à celles et ceux qui vous combattent. https://t.co/MBppnH6PFv — Edouard Louis (@edouard_louis) 6 de junho de 2018

Nestepode ler-se: "O meu livro insurge-se contra o que você representa e faz. Pode abster-se de me tentar utilizar para esconder a violência que pratica. Escrevo para o envergonhar. Escrevo para dar armas àqueles que lutam contra si."Louis nasceu em 1992 no seio de uma família pobre. Licenciado em Sociologia pela Escola Normal Superior de Paris, o jovem escritor é conhecido pelas suas ideias de esquerda.Já publicou quatro livros, entre os quais: "" ("A insubmissão por herança"); "" ("Para acabar com Eddy Bellegueule"); "" ("Focault contra si próprio") e "" ("História da violência").