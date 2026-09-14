Educação de adultos sobe para 13,7% na UE em 2025

De acordo com o serviço estatístico da UE, "13,7% das pessoas na UE com idades compreendidas entre os 25 e os 64 anos declararam ter recebido educação e formação formal ou não formal", no ano passado.

O Eurostat destaca ainda que este crescimento tem sido contínuo, exceto um ligeiro declínio temporário em 2020 devido à pandemia de covid-19 e às medidas de contingência associadas.

Entre os países da UE, a Suécia (38,2%), a Dinamarca (31,0%) e a Finlândia (28,1%) apresentaram as percentagens mais elevadas de aprendizagem de adultos em 2025.

Em contrapartida, a Grécia (5,2%), a Bulgária (6,1%) e a Croácia (6,5%) registaram as percentagens mais baixas.

Portugal tinha 16,9% adultos entre 25 e 64 anos a receber educação em 2025, contra 9,8% de 2015, estando o país na 10.ª posição entre os Estados-membros.

Comparando por género, na UE, mais mulheres (14,9%) do que homens (12,4%) estudaram ou receberam formação.

A participação em programas de ensino de adultos também é maior nas cidades e subúrbios (12,3%) do que em área rurais (10,3%).