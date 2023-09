Sair da sala de aula e aprender geociências no terreno. Eis o objetivo do projeto Educoast, dirigido a estudantes universitários, portugueses e estrangeiros.

Durante uma semana, cerca de 20 alunos de vários países estiveram no Algarve, para melhor conhecerem a Ria Formosa. Realizaram experiências de campo, no mar e em terra, a convite do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.