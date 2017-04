Egípcios enfrentam meses de estado de emergência após ataques a igrejas

Carlos Santos Neves - RTP 10 Abr, 2017, 10:39 / atualizado em 10 Abr, 2017, 11:07 | Mundo

O anúncio do Presidente egípcio, transmitido pelas televisões do país, seguiu-se a uma reunião do Conselho de Defesa Nacional dedicada aos atentados cometidos em Domingo de Ramos, início da semana santa para os cristãos, e reivindicados no mesmo dia pelo Daesh.Os atentados contra igrejas cristãs na cidade setentrional de Alexandria e em Tanta, a norte do Cairo, fizeram pelo menos 44 mortos e largas dezenas de feridos.





Abdul Fattah al-Sisi advertiu os egípcios para um combate “longo e doloroso” contra o extremismo islâmico e sublinhou que o estado de emergência só poderá vigorar pelo prazo estabelecido uma vez percorridos todos “os passos legais”, ao abrigo da Constituição.



Na prática, o Parlamento terá de pronunciar-se nos próximos sete dias. O que não deverá constituir obstáculo à ordem presidencial, tendo em conta a ampla maioria que secunda o regime de Abdul Fattah al-Sisi.



Antes mesmo de se dirigir ao país, o Presidente ordenara o destacamento de unidades militares para a proteção de “infraestruturas vitais” espalhadas pelo território egípcio.



Os ataques



A medida anunciada a partir do Palácio Presidencial, em vigor desde as 13h00 locais (11h00 em Lisboa), deverá suscitar preocupações entre ativistas dos Direitos Humanos, observa a ediçãoda BBC.Al-Sisi tem sido vastamente acusado de impor políticas restritivas dos direitos civis e políticos no Egito.Os atentados foram cometidos - segundo a reivindicação do Estado Islâmico, através da agência de propagandaAmaq – por dois bombistas suicidas.A primeira explosão deu-se no interior da Igreja de São Jorge, em Tanta, onde morreram 27 pessoas. Poucas horas depois, a polícia impediu um bombista de entrar na Igreja de São Marcos, em Alexandria. O homem fez-se explodir à entrada do templo, causando 17 mortos.Estes ataques tiveram lugar a poucas semanas de uma visita do Papa Francisco ao Egito destinada a expressar o apoio do Vaticano aos cristãos daquele país do Médio Oriente, que representam dez por cento da população.