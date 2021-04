Egipto. Descarrilamento de comboio mata 11 pessoas

As autoridades egípcias ainda desconhecem o que esteve na origem do descarrilamento de quatro das carruagens do comboio, que se dirigia do Cairo para a cidade de Mansoua, no delta do Nilo.



Os feridos foram transportados para cinco hospitais da provincia, muitos deles em estado gravo.



Os acidentes envolvendo comboios são frequentes no Egipto; há menos de um mês, pelo menos 20 pessoas morreram e duzentas outras ficaram feridas na colisão entre duas composições próximo de Tahta, 440 quilómetros a sul do Cairo.