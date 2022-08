Egipto. Incêndio em igreja copta causa 41 mortos

Morreram num incêndio numa igreja ortodoxa copta, na cidade de Gizé, perto do Cairo, no Egipto 41 pessoas. As notícias dão ainda conta de dezenas de feridos. O incêndio começou numa altura em que perto de cinco mil fiéis se reuniam para a missa na igreja Abu Sifin.