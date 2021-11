Egipto. Mais de 500 pessoas internadas por picadas de escorpiões

Na sexta-feira, a província de Assuã foi atingida por uma rara tempestade: chuva forte, granizo e trovões. O mau tempo, que se prolongou durante o fim de semana, provocou a morte de três pessoas e levou as autoridades a suspenderem as aulas no início da semana. A tempestade destruiu ainda, segundo as autoridades locais, 103 casas.Mas, depois das enchentes, o pior ainda estava por vir. Com as chuvas torrenciais e as tempestades de areia, muitos animais como cobras e escorpiões viram-se forçados a abandonar as suas tocas no deserto e tentaram refugiar-se nas terras povoadas mais próximas, avança a imprensa local.Com enormes desertos, o Egito é normalmente o habitat perfeito para os escorpiões, estando identificadas 24 espécies ao todo no território, que vivem em tocas no deserto ou debaixo de rochas e podem sobreviver semanas a fio sem comida ou água.Com o dilúvio dos últimos dias, estes invertebrados conhecidos pelo seu veneno fatal invadiram as ruas de Assuã e entraram nas habitações de centenas de pessoas, através das frinchas das paredes dos edifícios antigos ou das portas., lamentou nas redes sociais um residente da cidade, a maior do sul do Egito, citado pelo New York Times A população egípcia está habituada a ver estes animais a circular pelas ruas, nas cidades e povoações perto dos desertos, durante o verão. E todos os anos há alguns incidentes devido à picada de escorpiões.disse Islam Mohamed, que pilota um dos muitos pequenos barcos que navegam pelo Nilo em torno de Assuã, transportando pessoas de um lugar para outro.

No entanto, só na noite de sexta-feira foram picadas pelo menos 503 pessoas, o que segundo as autoridades é um acontecimento inédito.